Moraes quer presidentes do Senado e da Câmara na apuração do TSE para ratificar resultado das eleições

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, convidou o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados para acompanhar o andamento da apuração junto com ele, na sede da Corte.

A decisão foi provocada pelo temor reinante em Brasília com a reação que Jair Bolsonaro terá caso Lula ganhe a eleição.

Segundo a colunista do Globo Malu Gaspar, pelo plano de Moraes, logo após o final da contagem dos votos, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL) fariam em seguida uma declaração conjunta atestando a lisura do processo e corroborando o resultado.

A dúvida é sobre a presença de Lira, que não foi ao TSE no primeiro turno e até agora ainda não respondeu se estará no segundo.

O presidente da Câmara já vinha cogitando, durante a semana, promover uma reunião de líderes partidários na residência oficial da presidência da Casa para acompanhar o andamento da apuração e depois fazer uma declaração também defendendo o respeito ao resultado das urnas.