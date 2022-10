Moraes não acredita que Bolsonaro vá contestar resultado da eleição

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, afirmou não acreditar que o presidente e candidato derrotado à reeleiçao Jair Bolsonaro (PL) conteste o resultado do pleito que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República. A afirmação foi feita em entrevista coletiva, na noite deste domingo (30).

“Não vislumbramos nenhum risco oficial de contestação. O resultado oficial foi proclamado e aceito. O presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin serão diplomados e tomarão posse. Quanto a eventuais fissuras, faz parte do regime democrático. Compete muito mais aos vencedores unir o país”, disse.

Em seguida, Moraes negou que a polêmica envolvendo operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante o horário de votação, tenha interferido no resultado. O ministro ainda destacou que os lugares onde foram registradas as ações, concentradas na Região Nordeste, tiveram menor incidência de abstenção.

“Não houve nenhuma influência no resultado das eleições. Na região onde as operações teriam atrapalhado, diminuiu a abstenção. Se ficar comprovado desvio de finalidade ou abuso de poder ele [o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques] responderá, não só ele como aqueles que executaram as ordens”, prosseguiu.

Moraes disse ter conversado tanto com Lula quanto com Bolsonaro após a confirmação do resultado. Questionado sobre o conteúdo da conversa com o atual presidente, o presidente do TSE limitou-se a dizer que seguiu cronograma de praxe que é agradecer pela participação na eleição e informar da oficialização do resultado.

“Os cumprimentei e avisei que iria proclamar o resultado oficial. Se houver contestação dentro das regras eleitorais, serão analisadas normalmente. Em relação às fake news, não tenho dúvidas de que há necessidade de mudança na legislação. Várias vezes conversamos com parlamentares sobre a necessidade de regulamentação das plataformas”, continuou.

Por fim, Moraes destacou o sucesso de duas medidas postas em prática na votação desse ano: a proinição do porte de armas e do uso de celular na cabina de votação. Sobre esta última, o ministro citou que foi fundamental para reprimir o assédio eleitoral.

“A proibição das armas é uma questão que veio para ficar e deve ser aperfeiçoada. A arma do eleitor no dia da eleição é seu voto. Quero lembrar que, quando o TSE regulamentou a questão dos celulares, houve muitas críticas, mas logo depois a questão do assédio eleitoral estourou no país. Foi demonstrado total acerto nessa medida, porque o celular é o que permite o assédio eleitoral”, finalizou.