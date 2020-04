Morre Moraes Moreira na manhã desta segunda-feira

Morreu nessa manhã (13) o cantor e compositor Moraes Moreira, aos 72 anos, no Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada mas as primeiras informações confirmam que ele morreu dormindo em casa, na Gávea, Zona Sul do Rio.

Nas redes sociais muitos artistas e diretores prestam homenagens ao artista, ex-integrante do grupo Novos Baianos, que seguia carreira solo. “@WalcyrCarrasco: Moraes Moreira, nosso grande-velho-novo baiano, nos deixou hoje. Aqui fica uma herança gigante de arte para a história. Descanse em paz, Moraes Moreira!”.

Em apuração…