Moradores sofrem com chuvas em Saquarema

Desde a madrugada desta sexta-feira (6), uma forte chuva atingiu o município de Saquarema e adjacências. Na Rua Maria José Veiga, no bairro do Retiro, próximo ao Condomínio Lago do Paraíso, pela primeira vez entrou água nas residências.

Isso se deu pelo fato de funcionários da Prefeitura começaram as obras na rua, mas pararam em novembro, não voltando para fazer a mudança nas manilhas. As ruas seriam asfaltadas e até o momento não foram, segundo relatos de moradores nas redes sociais.

Os moradores das casas alagadas perderam roupas. A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Saquarema foi procurada por A TRIBUNA e informou, por meio de nota, “que as obras no bairro do Retiro, próximas ao Lago do Paraíso, seguem em andamento. Em nenhum momento elas foram paralisadas. As equipes ainda estão trabalhando na drenagem do local”, revelou.

A Prefeitura de Saquarema fez questão de esclarecer que o atraso nas obras se deu por questões de ajustes com proprietários de imóveis do local.

“Houve alguns entraves com alguns proprietários de imóveis do local que discordavam do trajeto de implantação das novas redes de drenagem e causaram um pequeno atraso no cronograma da obra. Contudo, já foram sanados os problemas, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo, promovendo a continuidade das mesmas”, concluiu o nota.

Com as fortes chuvas na cidade, principalmente na área rural, a Feira Agroecológica promovida pela Associação do Surfe e que seria realizada no sábado (7) no bairro de Itaúna, foi transferida para 21 de janeiro.