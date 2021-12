Moradores, sindicalistas e médicos realizam ato em prol do Hospital Orêncio de Freitas

Moradores da Comunidade dos Marítimos, com apoio de lideranças sindicais e profissionais da saúde, realizam, na manhã desta quarta-feira (8), uma manifestação em prol do Hospital Municipal Orêncio de Freitas, que fica no Barreto, Zona Norte de Niterói. Os manifestantes temem um possível fechamento da unidade de saúde.

Segundo sindicalistas presentes no ato, a Prefeitura de Niterói propôs transformar o hospital em uma espécie de unidade intermediária, tratando pacientes em recuperação, enquanto as cirurgias, que são a especialidade do Orêncio de Freitas, seriam transferidas para outros hospitais, como o Oceânico, que fica em Piratininga, na Região Oceânica da cidade.

Ato protestou contra possível fechamento da unidade de saúde – Fotos: Vítor d’Avila

“A gente veio fazer uma manifestação em defesa desse hospital, que tem uma tradição nesta cidade. É um hospital que tem origem de trabalhadores. Orêncio de Freitas foi um líder sindical do passado”, disse César Roberto Macedo, médico e presidente da Associação dos Servidores da Saúde de Niterói.