Moradores, sindicalistas e médicos realizam ato em defesa do Hospital Orêncio de Freitas

Moradores da Comunidade dos Marítimos, com apoio de lideranças sindicais e profissionais da saúde, realizam, na manhã da última quarta-feira (8), uma manifestação em defesa do Hospital Municipal Orêncio de Freitas, que fica no Barreto, Zona Norte de Niterói. Os manifestantes temem um possível fechamento da unidade de saúde.

Segundo sindicalistas presentes no ato, a Prefeitura de Niterói propôs transformar o hospital em uma espécie de unidade intermediária, tratando pacientes em recuperação, enquanto as cirurgias, que são a especialidade do Orêncio de Freitas, seriam transferidas para outros hospitais, como o Oceânico, que fica em Piratininga, na Região Oceânica da cidade.

“A gente veio fazer uma manifestação em defesa desse hospital, que tem uma tradição nesta cidade. É um hospital que tem origem de trabalhadores. Orêncio de Freitas foi um líder sindical do passado e esse hospital, desde sua origem, se pautou pela qualidade”, disse César Roberto Macedo, médico e presidente da Associação dos Servidores da Saúde de Niterói.

César prossegue destacando, além da importância na unidade a realização de cirurgias, a atuação do Orêncio de Freitas como “hospital-escola”, recebendo residentes de diferentes faculdades de medicina. Por fim, o médico fala sobre a deterioração da estrutura física e detalha como funcionaria a proposta de tornar a unidade um “hospital intermediário”.

“A gente teve aqui professores do mais alto gabarito, expoentes na cirurgia que montaram neste hospital uma escola. Há um processo de deterioração física da estrutura do hospital. Agora eles vêm com uma proposta inusitada de transformar esse hospital em ‘intermediário’, que é utilizado para colocar pacientes fora de possibilidade terapêutica ou num período estacionário, entre a internação e a casa”, completou.

O presidente da Associação de Moradores da Comunidade dos Marítimos, Fábio Amorim, destacou a importância do Orêncio para a localidade e bairros vizinhos. Já Laudelino Silva, morador da comunidade desde a infância, afirmou que moradores da região dependem do hospital para tratamentos de saúde. Ele disse que o poder público deveria pensar em aprimorar a estrutura já existente.

“Esse hospital não é só uma referência da comunidade, mas também para bairros vizinhos. Se esse hospital fechar, o que será das pessoas que dependem dele?”, questionou Fábio. “O pouco que a gente tem querem tirar. A comunidade depende desse hospital, precisa dele. Não se pode cogitar fechar ou tirar o pouco insumo que tem. Se não está bom, vamos melhorar”, acrescentou Laudelino.

Sebastião Souza, dirigente do sindicato que atende aos profissionais de saúde (Sindprev) teme pelo fechamento da unidade de saúde. Ele afirma que algo assim não poderia acontecer no momento em que o mundo vive uma das maiores crises sanitárias de sua história, a pandemia da Covid-19, na qual a procura por atendimento médico aumentou.

“Quando a gente fala em fechar um hospital, mais vidas serão perdidas. Vivemos a maior crise financeira em que várias pessoas perderam seus planos de saúde e precisam procurar o serviço público. Estamos aqui para debater com a população, que é quem vai ser mais penalizada. Este hospital é referência em cirurgias, que são serviços escassos”, frisou.

O que diz a Prefeitura

Questionada sobre o ato de ontem, a Prefeitura de Niterói não havia se respondido até o fechamento deste texto. Em último posicionamento enviado à reportagem de A TRIBUNA, no dia 30 de novembro, o governo municipal afirmou que “em relação ao Hospital Orêncio de Freitas, a unidade segue em funcionamento normal, atendendo a população. De acordo com o estudo de qualificação, o Hospital Oceânico Gilson Cantarino irá realizar, a partir de 2022, cirurgias de câncer de mama, dentro das ações do Programa Niterói Mulher, que tem por objetivo melhoria no acesso ao diagnóstico e no tratamento adequado.”