Moradores saqueiam carga de carne de um caminhão que tombou na Avenida do Contorno

Dezenas de moradores da comunidade Buraco do Boi, e localidades próximas, situadas às margens da Avenida do Contorno, no Barreto, saquearam, no início da tarde dessa quinta-feira (16) uma carga de carne, que era transportada por um caminhão, que segundo informações da Polícia Rodoviária Federal tombou no local.

De acordo com os agentes da PRF, o acidente ocorreu na altura do km 321, na pista sentido São Gonçalo, e não houve registro de feridos. Muitos moradores se aproveitaram da situação e saquearam a carga. A PRF foi acionada para o local para tentar evitar o saque e há registros de prisão.