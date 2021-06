Moradores relatam intenso tiroteio no Morro do Estado

Pela segunda vez em três dias, moradores do Morro do Estado e bairros vizinhos na Zona Sul e área central da cidade convivem com a violência típica de guerra, em razão de confrontos armados e diversos disparos de tiros entre facções rivais. O tiroteio na noite dessa terça-feira (22) teria começado por volta das 20 horas, segundo relato de moradores e motoristas que trafegavam pelo local.

Tiroteio – 22/06/2021 às 20:24h

Local: Morro do Estado – Niterói



Acesse o nosso aplicativo para mais informações, confirmações, fotos e videoshttps://t.co/CNaXqGRWJc — Onde Tem Tiroteio-RJ (@RJ_OTT) June 22, 2021

Segundo vídeo e áudios que circulam no WhatsApp, alguns motoristas que passavam próximos ao H Niterói Hotel, na Rua Paulo Alves, começaram a voltar pela contramão assim que os tiros começaram a acontecer. Ouça abaixo a sequência de tiros e depois os vídeos dos carros voltando na Rua Dr. Paulo Alves.

A situação na área volta a ficar tensa depois que o Morro do Estado foi palco de intensos confrontos entre duas facções criminosas rivais que disputam os pontos de vendas de drogas na comunidade. Segundo relatos, os confrontos começaram após o Terceiro Comando Puro (TCP) ter perdido para o Comando Vermelho (CV), o controle do Complexo do Santo Cristo, única comunidade de Niterói que era dominada pela facção.

Na manhã de ontem (21), o comando do 12º Batalhão chegou a falar que a situação era “tranquila” na ocasião.