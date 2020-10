Moradores filmam ação da PM contra baile irregular no Salgueiro

Um baile funk ilegal foi interrompido na tarde de ontem (10) por policiais do 7º Batalhão (São Gonçalo) no Salgueiro, de acordo com moradores locais. Populares filmaram a ação e mostraram o espaço onde a atividade estava programada para ser feita, sob uma lona. Este tipo de evento em sua forma ilegal é comum na comunidade. Neles criminosos exibem armas e policiais afirmam haver o uso e venda de entorpecentes, além de ilegalidades envolvendo menores de idade. Apesar de sem permissão das autoridades para a sua realização, os bailes são amplamente divulgados na internet.

Na última sexta-feira (9), a área já havia recebido uma ação de policiais do batalhão militar da cidade junto de agentes do Comando de Operações Especiais para a retirada de barricadas das ruas.