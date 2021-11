Moradores ficam sem água em diversos bairros de São Gonçalo

Devido ao acidente durante reparo emergencial em uma adutora de distribuição de água no bairro do Lindo Parque, em São Gonçalo, o fornecimento de água em alguns bairros ficou comprometido na manhã desta sexta-feira (12). Moradores do Barro Vermelho, Santa Catarina e Lindo Parque relataram terem amanhecido sem água.

A comerciante Jéssica Morais é moradora de Santa Catarina, vende quentinhas e conta que ficou sem água. “Para minha sorte eu ainda tinha água na caixa e deu para fazermos as entregas de hoje. Procuramos fazer o que deu, economizando o máximo que conseguimos. Deixamos algumas louças para serem lavadas assim que voltasse a cair água”, relatou.

A psicóloga Ariana Dias estava se arrumando para ir ao trabalho quando foi tomar banho e viu que não estava com água. “Consegui pegar um balde de água e tomei banho frio. Porque está tudo tão caro que não dá para ficar esquentando água. Quando eu saí de casa, a água estava voltando a normalizar”, disse.

Na quarta-feira (10), a Águas do Rio anunciou que o serviço de reparo nas tubulações aconteceria das 6h às 22h, de quinta-feira (11) e que o conserto poderia causar problemas de abastecimento nos bairros Mangueira, Boa Vista, Camarão, Covanca, Neves, Parada Quarenta, Barro Vermelho, Lindo do Parque, Santa Catarina, Gradim, Patronato, Porto da Madama, Porto da Pedra, Porto Novo, Porto Velho, Rosane, Pita, Tenente Jardim e Vila Lage.

Mas durante o reparo, a adutora explodiu e deixou um morador ferido e um colaborador da empresa sofreu ferimentos graves. De acordo com boletim médico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, o estado de saúde do profissional acidentado é estável.