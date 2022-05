Moradores em situação de rua agridem casal em Icaraí

Passear por Icaraí já não está mais tranquilo como antes. Na manhã deste sábado (14), frequentadores da praça Getúlio Vargas, na Praia de Icaraí, foram agredidos por moradores de rua.

A agressão ocorreu depois que Márcia, 56, presenciou um forte cheiro de maconha, onde estavam alguns moradores em situação de rua. A vítima estava acompanhada do marido, do cachorro da família e de uma amiga no local, todos moradores da região.

A vítima então ligou para o Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói (CISP) pelo número 153 que orientou para tirar fotos de onde estariam os usuários de drogas. Logo depois de realizar as fotografias, uma moradora de rua a agrediu por trás. Com direito a tapas e chineladas, segundo disse a vítima.

Arquivo pessoal

Dois policiais do Segurança Presente atenderam o chamado da vítima, mas estes orientaram que ela ligasse para o 190. Quando a viatura chegou, os agentes não desceram do veículo, e só anotaram o telefone da vítima e a foto da moradora de rua, que ficou debochando da situação, segundo Márcia.

O caso foi registrado na 77º DP em Icaraí, mas a vítima em contato com A Tribuna disse que a população de rua aumentou no último mês. Além disso, ela fez um apelo por mais segurança no local, assim como ocorre em outras partes do bairro.

“Por que a polícia não pode ficar presente na Praça Getúlio Vargas igual acontece no Campo de São Bento?” questionou.