Moradores em área de risco de Niterói continuarão a receber o benefício

Os benefícios assistenciais pagos às famílias que moram em área de risco das comunidades de Jurujuba, Preventório, Boa Esperança e Aterrado São Lourenço foram prorrogados por mais um ano. Cada um dos 260 beneficiários recebe mensalmente pouco mais de R$ 1 mil.

“A continuidade desses benefícios eventuais é fundamental na garantia de uma vida digna às famílias que perderam suas casas por conta de desastres naturais. Com isso, a Prefeitura de Niterói demonstra, mais uma vez, que aqui ninguém fica pra trás”, reforça o secretário de Assistência Social, Elton Teixeira.

Foto: Divulgação Prefeitura / Luciana Carneiro

A prorrogação passou por aprovação na Câmara de Vereadores e foi publicada no Diário Oficial de hoje (30). A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES) paga o benefício aos moradores de áreas condenadas pela Secretaria de Defesa Civil e Geotecnia nos bairros de Jurujuba, Preventório e Boa Esperança desde 2018. Os beneficiários do Aterrado de São Lourenço recebem o pagamento mensal desde 2019.

Os moradores da Comunidade da Boa Esperança, em Piratininga, são vítimas de um deslizamento que ocorreu após intenso período de chuvas e que tiveram suas moradias qualificadas como situação de risco. No mesmo ano, as chuvas atingiram diversas casas que precisaram ser interditadas em Jurujuba e no Preventório, por deslizamentos ou áreas de possível deslizamento, que colocavam vidas em risco. Todas as famílias do Aterrado São Lourenço precisaram ser retiradas do local que foi demolido e, desde então, recebem o benefício assistencial.

Foto: Divulgação Prefeitura / Bruno Eduardo Alves

Benefício – Para receber o auxílio, os beneficiários precisaram comprovar residência no local pelo período de mais de um ano, de forma a comprovar moradia durante o período em que ocorreram os desastres ambientais. Em setembro deste ano (2021), todos os beneficiários passaram por um recadastramento, de forma a verificar a situação das casas junto às Secretaria de Defesa Civil e Geotecnia e de Habitação e Regularização Fundiária, bem como a comprovação da parte documental. Esse mapeamento fez parte do processo que levou a Prefeitura de Niterói a tomar a decisão de renovar os benefícios.