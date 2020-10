Moradores do Sapê sofrem com alagamento em vala negra

Raquel Morais

Há mais de 30 anos moradores da Rua Di Cavalcanti, no Sapê, convivem com uma triste realidade: o alagamento em dias de chuva de algumas casas. A água de esgoto vaza de uma vala negra na altura do número 28 e entra dentro dos terrenos. Uma obra particular para colocação de manilhas também está na mira da fiscalização. A Associação de Moradores do Sapê acompanhou uma vistoria da Prefeitura de Niterói, na semana passada, que enviou técnicos ao local para conferência das denúncias. O representante dos moradores frisa que não pode ser feita a intervenção com as manilhas e aguarda um parecer da administração municipal.

O presidente da associação, Paulo Henrique Souza, explicou que esteve junto com funcionários da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) no terreno em questão.

“Eles fizeram uma vistoria e ficaram de fazer uma fiscalização. O então dono do terreno começou a instalar essas manilhas mas isso não pode ser feito. O certo seria fazer uma obra grande com construção de galerias, mas isso não é possível ser feito de forma particular. Essa rua não tem saneamento básico mas estamos conseguindo avançar com essas melhorias na comunidade. Colocar manilhas só vai piorar a situação com possíveis entupimentos, por exemplo. Os moradores sofrem quando chove e estamos acompanhando essa questão”, frisou.

Quem sabe de perto o transtorno dessa situação é a dona de casa Karla Cristina Dias da Silva, 35 anos, que é nascida e criada na comunidade.

“O problema está acontecendo do lado da minha casa e eu estou muito cansada disso tudo. Do lado da minha casa tem esse terreno, que é baldio, e onde acontece os alagamentos. Agora uma pessoa começou a obra com uma retroescavadeira e já colocou seis manilhas. Isso vai acabar com minha casa e de outras pessoas. Quando chove a água entra dentro da minha casa e é muito perigoso. Posso pegar uma leptospirose. Além disso ainda destrói meus móveis”, pontuou.

A aposentada Rosária de Fátima Fernandes, 65 anos, diz que já perdeu circulador, telefone, ferro de passar, estante, rádio e até mantimentos quando a vala negra alaga.

“Quando chove o esgoto entra dentro de casa. A porta da minha varanda fica trancada por medo de enchente. Quando tem a chuva forte fico em pânico. A água chega até o joelho e tenho que pegar o rodo e tirar e para limpar. Estou com 65 anos e passar por essa situação uma vida inteira é muito triste”, opinou.

A subsecretaria de Rios e Canais da Prefeitura informou que em vistoria ao local foi constatado que o proprietário está realizando o manilhamento do canal (procedimento ilegal) sendo assim trazendo transtornos aos moradores das casas adjacentes. O local não possui nenhuma placa identificando qualquer tipo de obra, que está irregular.

“Esse esgoto vem de todas as casas da Rua Mato Grosso e passa por essas residências, tanto na Rua Di Cavalcanti como na Rua Erasmo Braga. Essas manilha não foram cedidas pela prefeitura. O morador conseguiu com alguém”, explicou o subsecretário de Rios e Canais, Valdir Fernandes Araujo.

A Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade enviará um técnico ao local para fazer uma análise da situação. A Seconser reforçou que a rua já possui rede de esgoto e cabe aos moradores se ligarem nela. Eles devem procurar a concessionária Águas de Niterói, que oferecerá o suporte necessário.

Águas de Niterói informou que, atualmente, estão sendo implantadas redes coletoras de esgoto em toda a região do Sapê. Desde a construção da nona Estação de Tratamento de Esgoto, a ETE Sapê, em junho de 2019, a concessionária vem realizando obras no bairro para avançar cada vez mais no saneamento. Vale lembrar que a estação foi construída para tratar até 63 litros de esgoto por segundo, atendendo os bairros Sapê, Ititioca, parte de Santa Bárbara e Caramujo.