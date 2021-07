Moradores do “Prédio da Caixa” são cadastrados para a retirada de pertences do local

A prefeitura de Niterói está fazendo o cadastro dos moradores do Edifício Nossa Senhora da Conceição, conhecido como “Prédio da Caixa”, para que eles recebam apoio na retirada dos objetos de dentro do imóvel. Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos (SMDH), na Rua Professor Plínio Leite, 86, no Centro, ou enviar uma mensagem pelo Zap da Cidadania (21) 96992-9577. A convocação foi publicada nesta terça-feira (13), no Diário Oficial. Quem for retirar os pertences por conta própria, precisa entrar em contato com a Secretaria para acessar o prédio. A decisão judicial autoriza a retirada de pertences até o dia 28 de julho.

A Procuradoria Geral do Município entrou com um pedido judicial no início de junho solicitando autorização para essa retirada. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos está responsável por cadastrar as famílias e organizar o calendário, estabelecido por andar, para evitar aglomerações. A retirada dos bens já começou e a Prefeitura disponibilizou transporte para a mudança.

A desocupação do prédio da Caixa aconteceu por determinação da Justiça, após uma ação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apontar condições precárias e risco de incêndio. O processo de desapropriação iniciado pelo Decreto Municipal nº 13.796/2020, que declarou o edifício como de interesse público, está em curso. Estão em andamento as vistorias para aferir o valor dos imóveis e definir a proposta de indenização aos moradores.