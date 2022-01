Moradores do Porto do Rosa denunciam instalação de barricadas

Problema crônico na cidade de São Gonçalo, as obstruções em vias públicas, popularmente conhecidas como “barricadas” continuam atrapalhando a locomoção de moradores de regiões onde há atuação do tráfico de drogas. O caso mais recente foi registrado no bairro Porto do Rosa, que faz parte do Complexo do Salgueiro, um dos quartéis-generais da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

De acordo com informações encaminhadas ao Disque Denúncia e publicadas pelo serviço, em suas redes sociais, uma barricada foi instalada, nessa segunda-feira (10), na Rua Ferreira de Castro. Ainda segundo o Disque Denúncia, criminosos da região colocaram obstáculos na via usando pneus com concreto e ferros cravados.

Entre as “funcionalidades” das barricadas está dificultar o acesso de equipes policiais a locais considerados “estratégicos” pelos criminosos. A reportagem de A TRIBUNA procurou o comando do 7º BPM (São Gonçalo), responsável pelo policiamento na região. A unidade afirmou que estão previstas ações na região para remover os obstáculos.

Prefeitura enumera ações

A remoção de barricadas é conhecida bandeira de campanha do atual prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL). Em nota, o governo municipal informou que “várias iniciativas elencadas no Plano Municipal de Segurança Pública já vêm sendo colocadas em práticas desde o início de 2021, como as ações de ordenamento urbano (estacionamento irregular, ocupação de espaço público, etc), aumento significativo do efetivo da Operação São Gonçalo Presente, com redução drástica dos índices de roubos de pedestres e de veículos, além de uma série de atividades itinerantes que levam serviços variados às comunidades, nas áreas de saúde, assistência social, orientação jurídica, recreação infantil e práticas esportivas”.

Além disso, o Município informou que “está elaborando os processos para instalação de centro de monitoramento com câmeras em toda a cidade, capacitação da Guarda, que terá seu efetivo aumentado, ampliação do São Gonçalo Presente, reforço do policiamento através do Proeis e nas ações de inteligência com parceria com o Instituto de Segurança Pública e ações integradas com as forças de segurança estaduais e federal. Em relação às barricadas, o 7º Batalhão da Polícia Militar vem realizando operações diárias, e o trabalho está sendo acompanhado pelo município, que está finalizando um planejamento detalhado, em parceria com Estado, para colocar em prática um plano de retirada definitiva dos obstáculos colocados pelos criminosos nas ruas”.

Ação anterior

No dia 30 de novembro, há pouco mais de um mês, a PM realizou ação para remover barricadas na região de Itaúna, também no Complexo do Salgueiro. Grupamentos de Ações Táticas (GATs) e equipes de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo) do 7º BPM (São Gonçalo) coordenaram a ação na região que, na ocasião, vivia dias de tensão após ação que deixou oito pessoas mortas numa área de mangue.

Os policiais contaram com apoio de uma retroescavadeira para remover os obstáculos. Os agentes concentraram a atuação na Rua José Francisco Correia. De acordo com o comando da unidade, o objetivo da ação foi “resguardar o direito de locomoção dos moradores”. De acordo com balanço divulgado pelo batalhão, a ação foi realizada com sucesso.