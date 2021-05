Moradores do Fonseca vivem madrugada de terror com tiroteios

A guerra pelo controle dos pontos de venda de drogas em comunidades do Fonseca, Zona Norte de Niterói, tirou mais uma noite sem sono dos moradores na madrugada de hoje (23). De acordo com as primeiras informações, traficantes do Rio de Janeiro estariam reforçando a invasão à comunidade do Santo Cristo. Os confrontos começaram por volta da 1h deste domingo.

A suspeita da polícia é que homens oriundos de comunidades do Rio de Janeiro estariam dando reforço para a guerra de traficantes que está em curso na comunidade de Santo Cristo, onde o fotógrafo Thiago Freitas foi assassinado no último sábado (15).

Na última quinta-feira (20) dois acusados de envolvimento em confrontos na região foram presos com uma grande quantidade de entorpecentes, em uma ação feita por policiais militares que ocupam atuam na localidade do Santo Cristo.

Na quarta-feira (19), quatro criminosos do Rio de Janeiro foram presos na Alameda São Boaventura, no Fonseca. A polícia conseguiu chegar até os suspeitos por meio do sistema de cercamento eletrônico e as câmeras de Segurança do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Niterói. Segundo os policiais, o monitoramento identificou um táxi padrão Rio de Janeiro (amarelo com faixa azul) perdido e fazendo manobras irregulares na via, o que chamou atenção dos agentes. Quando os policiais abordaram o veículo, verificaram que o motorista era realmente um taxista, mas os ocupantes acabaram sendo levados para a 76ª DP (Centro), onde confessaram que estavam foragidos.

Em uma ação realizada na terça-feira (18), um homem suspeito de atuar no tráfico de drogas da comunidade da Nova Brasília, na Engenhoca, também na Zona Norte de Niterói, acabou morto durante uma troca de tiros entre policiais militares e traficantes. A operação foi desencadeada por duas equipes do Grupamento de Ações Táticas do 12º BPM (Niterói), que foram até o local para verificar denúncias sobre disputa pelo controle dos pontos de venda de drogas no interior da comunidade.

De acordo com os agentes do 12º BPM (Niterói) envolvidos na ação, as drogas apreendidas ainda serão contabilizadas, mas estima-se que o prejuízo causado aos criminosos seja de, aproximadamente, R$ 50 mil. A ação aconteceu na comunidade da Nova Brasília que, de acordo com os agentes, está servindo como “ponto de partida” para o Comando Vermelho (CV) tentar invadir o Santo Cristo, que fica ao lado, e é dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP).