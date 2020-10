Fornecimento de energia é restabelecida no Bairro Chic

Moradores do Bairro Chic, no Fonseca, estão sem fornecimento de energia há mais de 12 horas, segundo eles em decorrência de um problema ocorrido num transformador da região, ainda na noite de quarta-feira. Até por volta das 10 horas da manhã dessa quinta-feira o fornecimento não havia sido restabelecido. De acordo com os moradores, o problema foi sanado por volta do meio-dia.

De acordo com informações de moradores, durante o período em que fortes chuvas caíram, ainda na noite de quarta-feira, eles ouviram um forte barulho num transformador e logo em seguida o fornecimento de energia foi interrompido. “Desde às 22h30, quando começou a chuva, a luz acabou. Pouco antes ouvimos um estrondo nas proximidades da Rua Antônio Silva. Pelo menos duas quadras ficaram sem o fornecimento de energia, entre residências e estabelecimentos comerciais. Até agora não foi restabelecido”, afirmou o morador Luiz Felipe Oliveira.

Já Renata Taís, também moradora na região, afirmou que também ouviu o barulho vindo do transformador e em seguida interrupção da energia. “Acho que foi o transformador da Rua Manuel Areal. Por aqui nunca ficou sem energia por tanto tempo. Telefonei para amigos, e eles me informaram que em Camboinhas (Região Oceânica) e bairro Arsenal, em São Gonçalo, também tiveram problemas com interrupção de energia”, afirmou a moradora, que se disse preocupada, entre outras coisas, com a conservação dos alimentos na geladeira, por exemplo.

Moradores entraram em contato com a Enel e estão aguardando os reparos necessários. Em nota, a concessionária informou: ” Por se tratar de um caso específico, pedimos que o cliente entre em contato com a companhia via canais de atendimento para entender o caso. Abaixo, seguem os nossos canais: Todos os serviços de atendimento da empresa estão disponíveis em seus canais, como pelo site da distribuidora (www.enel.com.br), pelo Aplicativo Enel (disponível para iOs e Android), pelo Whatsapp Elena: (21) 99601-9608, e por meio da Central de Relacionamento (0800 28 00 120).