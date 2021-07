Moradores de São Francisco denunciam balão solto que teria partido da Grota

Apesar de diversas campanhas alertando sobre os riscos de soltar balões, muitos parecem ignorar o perigo a respeito dessa prática. Isso porque moradores de São Francisco, na Zona Sul de Niterói, denunciaram que um balão teria sobrevoado a região da Estrada da Cachoeira. Segundo eles, o objeto teria sido lançado da Comunidade da Grota, que é localizada na área. O incidente ocorreu na madrugada deste domingo (11).

Segundo publicação feita por uma moradora no grupo do Facebook “Niterói Alerta”, vários foram soltos durante a noite. Outra pessoa fez um registro que dá a entender que pelo menos um deles caiu em área de mata. Além disso, também há relatos de que houve muitos tiros e fogos, além de som muito alto por causa de um baile funk que teria acontecido no local.

Indicação do possível incêndio que teria acontecido em uma área de mata. Foto: Reprodução/Facebook

Em contato feita pela reportagem, o 12º BPM informou que não recebeu denúncia a respeito dos fogos e tiros. Já o Corpo de Bombeiros, questionado sobre o possível incêndio, alegou não ter sido acionado para verificar o que houve na região.