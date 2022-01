Moradores de Santa Rosa têm até sexta-feira para agendar castração de animais

Começou ontem e vai até a sexta-feira (7) o cadastramento de moradores de comunidades no entorno de Santa Rosa que desejam castrar animais domésticos. As inscrições estão abertas na sede da Administração Regional de Santa Rosa (Rua Itaperuna, 19). Serão disponibilizadas 400 vagas. As cirurgias irão ocorrer no Castramóvel, que ficará estacionado no Largo do Marrão, de 11 de janeiro a 24 de fevereiro.

“Estamos direcionando as cirurgias no Castramóvel às pessoas de baixa renda. A parceria com as administrações regionais ajuda a levar o serviço de forma efetiva para essa população”, explica Marcelo Pereira, coordenador de Defesa Animal.

O serviço do Castramóvel fechou 2021 atendendo moradores de várias áreas da Região Oceânica, em parceria com a administração regional local. Foram contempladas as comunidades do Jacaré, Caniçal, Bonsucesso, Boa Esperança, Lagoa de Piratininga e Itaipu.

A unidade móvel também passou pelos bairros de Várzea da Moças, Santa Bárbara e Ilha da Conceição, totalizando 1140 castrações no ano passado. Depois de Santa Rosa, o serviço irá atender comunidades dos bairros de Jurujuba, Barreto e Sapê.

Outras 400 vagas para castração serão oferecidas, a partir de sexta-feira (7), no aplicativo Niterói Animal. O agendamento será aberto às 10h.

O aplicativo está disponível para baixar nas lojas do Google e da Apple. Após a instalação, o usuário faz o cadastro na plataforma para ter acesso à área de agendamento de castrações. Os interessados precisam ser moradores de Niterói (comprovante de residência em nome de quem fizer o agendamento) e maiores de 18 anos. Cada pessoa terá direito a uma vaga.

Para ser contemplado pelo programa, o animal precisa ter mais do que 4 meses e menos do que 6 anos; ter menos do que 25 quilos e não ser braquicefálico (focinho achatado, como por exemplo cães das raças Pug, Buldogue Francês, Shih Tzu, Boxer, entre outras, e gatos das raças Persa e exóticos).

“A procura pela castração está aumentando a cada ano, isso demonstra o quanto a população está preocupada com os animais. Isso nos motiva a ampliar ainda mais a oferta do serviço”, afirma Marcelo Pereira.