Moradores de prédio reclamam de problema de retorno de esgoto no local

Moradores de um condomínio localizado na Rua Ator Paulo Gustavo, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, estão se queixando de um retorno de esgoto na garagem localizada no subsolo. E aguardam uma posição da prefeitura de Niterói para a resolução do problema, pois é justamente na área onde se encontra a cisterna.

De acordo com uma das moradoras e integrante da administração do prédio, Nádia Maria de Oliveira, quando foi feita a quebra a parede para descobrir o motivo do vazamento, descobriu-se que há um conduíte com vários fios carcomidos. E a infiltração é o próprio esgoto que está retornando ao local. Para piorar, o problema acontece entre a tubulação e o concreto, próximo justamente dos fios enferrujados.

De acordo com a Nádia, a administração entrou em contato com a prefeitura para resolver o problema, já que será necessário fazer uma abertura por fora do prédio. Mas a resposta não veio até o momento.

“Quando vimos o conduíte todo corroído concluímos que era necessário fazer uma obra que abra essa parte por fora do condomínio. Só que a prefeitura não permite que isso seja feito sem um pedido formal. Fizemos isso no dia 7 de junho e desde então não temos resposta. Estamos muito preocupados, porque o vazamento continua e os fios estão expostos. O último retorno que tivemos é que o caso está na Secretaria Municipal de Fazenda para que eles emitam uma guia com o valor para pagamento da obra”, detalhou Nádia.

A reportagem procurou a prefeitura para saber quando haveria uma resposta sobre a autorização para a obra. A resposta foi que a “Secretaria Municipal de Urbanismo informa que a solicitação para licença de obra foi protocolada e está com encaminhamento para a Secretaria Municipal de Fazenda para a emissão da guia de pagamento”.

Gabriel Gontijo