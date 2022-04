Moradores de Petrópolis recebem o pagamento do aluguel social

Começou hoje (7) os primeiros pagamentos de aluguel social para as famílias atingidas na tragédia de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o aluguel social será no valor de R$800,00 com os recursos provindos do governo do estado do Rio de Janeiro.

O valor será depositado na conta poupança social digital, que é aberta automaticamente no nome do beneficiário, através do aplicativo da Caixa Tem, facilitando o acesso sem precisar comparecer ao banco.

As famílias que vão receber o aluguel social foram selecionadas pelo governo estadual, de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução 528/2022 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. Caso queira saber se você foi um dos beneficiados, pode conferir através do site http://www.portalaluguelsocial.rj.gov.br/ .

Relembre o caso – Com as fortes chuvas que aconteceram entre 15 de fevereiro a 20 de março, em Petrópolis, milhares de famílias ficaram desabrigadas e mais de 240 pessoas foram mortas, segundo o Corpo de Bombeiros.

Então, foi criado o aluguel social para ajudar as famílias que perderam as suas casas durante os deslizamentos.