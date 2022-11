Moradores de Paquetá temem ficar ‘ilhados’ sem Barcas

Renovação da concessão continua no impasse e será tema de audiência pública

FOTO 1 – Contrato com a CCR vence em fevereiro e não será renovado

O futuro do serviço de Barcas, além de ser um mistério, causa apreensão naqueles que dependem unicamente do transporte para se locomover. É o caso dos moradores da Ilha de Paquetá, que temem que haja interrupção do serviço a partir de 11 de fevereiro de 2023, quando termina o contrato de concessão com a concessionária CCR, que anunciou que não irá renovar. Ainda não se sabe quem assumirá a operação a partir da data.

Guto Pires é presidente da Associação de Moradores de Paquetá (Morena) criticou o atraso do Governo do Estado do Rio de Janeiro em realizar um novo processo licitatório. É importante frisar que o novo modelo de concessão está sendo elaborado pela Universidade do Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mas ainda não está pronto e o prazo previsto em contrato é até março de 2023.

“É revoltante. Estamos a três meses de encerrar o contrato. O atraso do governo em concluir uma licitação é inexplicável. A data de 11 de fevereiro, do término do contrato, já era conhecida há mais de dez anos. Não há nada que justifique essa situação que o governo tentou esconder. Primeiro tentou esconder que não ia conseguir a licitação e até hoje não assumiu claramente”, reclamou Guto.

O presidente da associação lembrou que o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) solicitou ao Estado que fosse feito um plano de contingência para evitar a interrupção da operação. No entanto, a Secretaria de Estado de Transportes (Setrans) ainda não divulgou qual o planejamento que possui.

“Agora, que está tão na cara que não vai dar tempo, o TCE cobrou um plano de contingência. A CCR enviou um ofício ontem dizendo que sexta-feira é o prazo final deles para caso o governo queira que eles permaneçam. Nós somos a população que, de todos os usuários, dependem exclusivamente desse transporte. Para ir ao médico, trabalhar, para qualquer lugar da cidade. É aflitivo para nós”, lamentou.

Ofício

A concessionária emitiu um ofício ao Governo do Estado, dando um prazo até sexta-feira (11) para que o Estado entre em acordo para eventual continuidade do serviço após o fim do contrato. A concessionária alega prejuízos na casa de R$ 1 bilhão. Para o presidente da associação, a concessionária, após ter vencido uma licitação, possui a obrigação de prestar um bom serviço, independente de lucro.

“O ofício é uma forma da concessionária chantagear o governo, querendo cobrar uma alegada dívida de R$ 1 bilhão. Se houve desequilíbrio financeiro do contrato, não é problema nosso. A concessionária ganhou uma licitação e tem que prestar um serviço independente de litígio judicial com o estado do Rio”, disse.

Diálogo e audiência pública em Niterói

Amanhã (10), às 10h, será realizada uma audiência pública na sede da Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Acierj) para debater o serviço. Guto Pires conclui seu relato afirmando que espera que haja maior possibilidade de diálogo, o que, de acordo com ele, não tem conseguido com o atual secretário de Estado de Transportes, Andre Luiz Nahass.

“Tivemos quatro secretários de Transporte. Não há diálogo que resista a essa rotatividade. A atual gestão não é transparente. Solicitamos reuniões e só obtivemos silêncio. A CCR é uma empresa privada, tem todo o direito ao lucro, mas para isso tem que prestar um serviço de qualidade. A audiência é para a população de Niterói, a associação vai estar presente porque somos os maiores interessados em acompanhar todos os passos de um novo modelo de concessão”.

O que dizem os citados

A CCR Barcas limitou-se a dizer que este assunto deve ser tratado com o Governo do Estado. A Setrans afirmou que plano de elaboração da nova modelagem para o transporte aquaviário encontra-se em desenvolvimento, seguindo o cronograma que define dezembro de 2022 como prazo limite para entrega do projeto. A Setrans ressalta que não considera qualquer perspectiva de interrupção da prestação do serviço para o atendimento à população.