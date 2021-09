Niteroienses opinam sobre manifestações do 7 de Setembro

O feriado da Independência do Brasil deste ano, comemorado nesta terça-feira (7), tem repercutido negativamente entre moradores de Niterói. Boa parte reprova a conotação política dada à data. Por meio das redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem feito convocações para que seu apoiadores realizem manifestações.

Na manhã desta segunda-feira (6), a reportagem de A TRIBUNA conversou com pessoas que passeavam pelo Campo de São Bento, localizado em Icaraí, Zona Sul da cidade. Uma das entrevistadas foi a pedagoga Luiza Guimarães. Ela diz acreditar que o Sete de Setembro de 2021 ficará marcado de forma negativa para o Brasil.

“A data representa a independência do país, mas que independência? Na atual conjuntura, estou com medo desse extremismo. Tudo que é extremo é perigoso, para qualquer lado. E nós.pais está nesse extremismo. A política está desfazendo amizades e laços familiares. Estou muito preocupada com isso. Se fosse sem extremismo, eu acharia até legal as manifestações para comemorar a independência, mas na atual conjuntura, acho perigoso”, disse.

A pedagoga Luíza Guimarães se pergunta: “que independência?”

Já o aposentado Antônio Carlos Pacheco possui uma opinião mais veemente e afirma acreditar que as manifestações convocadas por Bolsonaro irão macular a imagem do feriado da Independência. Ele recorda da importância de se recordar da data, mas por representar o marco em que o Brasil deixou de ser dominado pelos colonizadores portugueses.

“O Sete de Setembro é uma data importante que representa a independência do país, quando se livrou de Portugal. Mas infelizmente está nas mãos de um cara totalmente alucinado. Não tinha nunca que fazer uma coisa dessa, vai macular uma data importante para o Brasil. Nunca desfilei, mas assisti várias vezes, era uma data muito importante que, a partir de amanhã, acredito que será marcada por um desastre nacional”, lamentou.

Sem ‘quebra-quebra’

A aposentada Suzana Guimarães pontuou que, caso as manifestações ocorram de forma cívica e pacífica, com o intuito de celebrar a independência, elas serão legítimas. Ela afirma não acreditar que ocorram eventuais atos violentos.

A aposentada Suzana Guimarães espera que os protestos sejam pacíficos

“O Sete de Setembro representa para mim o mesmo que representou desde a infância. É o dia da Independência e, apenas isso, todos os anos a mesma coisa. Se as manifestações forem cívicas, em comemoração, tudo bem. Acredito que não vai haver quebra-quebra, essas coisas. Acredito que vai ser legal”, relatou.

Fotos: Vítor D’avila