Moradores de Jaconé se reúnem com responsáveis por concessionária de água

Em um processo de diálogo e transparência, Águas do Rio participou, neste mês de fevereiro, de um encontro com a Associação de Moradores de Jaconé, no município de Saquarema, no Rio de Janeiro. Representantes das áreas de Responsabilidade Social, Comercial, Operacional, Jurídico e de Meio Ambiente esclareceram as dúvidas dos 39 moradores presentes sobre a nova gestão do saneamento básico na região. A iniciativa faz parte do Programa Afluentes, que estreita o relacionamento da concessionária com a população atendida.

A coordenadora de Responsabilidade Social da Águas do Rio no leste do estado, Adriana Lo Preste, abriu o encontro apresentando a empresa e a equipe de profissionais. Em seguida, de forma dinâmica, começaram os questionamentos do público. Os principais assuntos abordados foram: a expansão do sistema de abastecimento de água, o pagamento de contas e as novas ligações de água.

Quem compareceu à reunião e contribuiu para o entendimento da importância do acesso à água tratada foi Lea Tolc. Ela já foi síndica em um condomínio por cinco anos e sabe como uma boa gestão faz diferença para as pessoas. “Toda transição é complexa, mas o importante é melhorar os processos e a Águas do Rio demonstrou que tem intuito de prestar um serviço de qualidade vindo aqui hoje. Só quem viveu o antes e o depois do abastecimento com água tratada é que sabe a diferença que faz.”, disse a moradora de Jaconé.

Silvestre Neto também participou da conversa. Ele mora em Jaconé há três anos, mas garante que a reivindicação é antiga. “Agora eu tenho uma perspectiva de solução. Ficamos muito tempo sem condições de acesso à água de qualidade, que é básico para melhorar a nossa qualidade de vida. Saio daqui com a esperança de que a região vai prosperar.”, ressaltou.

O presidente da Associação de Moradores e Amigos de Jaconé, Roberto Ramalho, foi quem solicitou a reunião e ficou satisfeito com a disponibilidade da Águas do Rio. “Gostaria de agradecer a presença das diferentes equipes que compareceram hoje dispostas a ouvir e entender as demandas locais. Foi um pontapé inicial excelente para aproximar a empresa das pessoas.” disse, Ricardo.

O Programa Afluentes é um canal de comunicação direta com as lideranças comunitárias implantado pelo setor de Responsabilidade Social, visando a melhoria contínua da prestação de serviços de saneamento. “Esta ferramenta, aberta e transparente, de diálogo dá à empresa a oportunidade de se aproximar dos moradores e conhecer suas necessidades, além de ouvir sugestões e opiniões sobre os serviços prestados. Esta conversa é fundamental na construção da nossa licença social para operar, pois o líder, que é morador, conhece profundamente as demandas da região”, conclui Adriana Lo Preste.