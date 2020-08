Moradores de Geribá denunciam invasão de terrenos na região

Moradores de Geribá, em Armação de Búzios, estão denunciando que intrusos estão invadindo e tentando lotear terrenos na localidade conhecida como Morro do Marisco. Os lotes, segundo os proprietários, são legalmente regularizados. “A área em questão mede em torno de 7 mil metros quadrados e a invasão seria em razão da valorização da região, com vista para a Praia de Tucuns”, afirmou um dos proprietários, que prefere não se identificar.

Segundo o mesmo proprietário, essas invasões teriam começado na primeira quinzena de junho de 2019.

“Na ocasião, fomos informados por um vizinho que estava havendo uma invasão na nossa propriedade. Um dos vizinhos informou que os invasores também teriam entrado nas dependências do terreno ao lado e em outros lotes próximos. Como o vizinho residia há muito tempo na região, conseguiu fazer com que eles recuassem”, afirmou.

O proprietário do terreno acrescentou que como já tinha uma construção em andamento no seu terreno, os invasores aproveitaram e, de forma premeditada, de um dia para o outro terminaram de embolsar a construção e mobiliaram, no intuito de caracterizar que seriam supostamente os proprietários, e que estariam há muito tempo estabelecidos no local.

“Na ocasião, houve registro de ocorrência na Delegacia de Búzios (127ª DP), e contratamos um advogado para entrar com uma medida para reintegração de posse, o que foi feito”, diz o denunciante.

Ele acrescentou que a Justiça oficializou a reintegração de posse e, acompanhado da polícia, o proprietário foi reintegrado em 15 de outubro de 2019.

“Fui obrigado a derrubar a construção que estava sendo feita anteriormente, que era um sonho de casa própria, para que não houvesse novas tentativas de invasão. Também foi contratada uma empresa de segurança patrimonial para monitorar a propriedade. Porém, na esfera judicial, os invasores também contrataram um advogado e em dado momento a Justiça ordenou que o terreno fosse devolvido aos réus. Como houve recursos sobre essa decisão, a Justiça então determinou que uma audiência será realizada no próximo dia 9 de setembro, para ouvir as partes e testemunhas convocadas”, afirmou o dono do lote que havia sido invadido.

Ele acrescentou que frequenta Búzios desde a década de 80 e em 1984 oficializou a compra do terreno no Cartório do 3º Distrito de Cabo Frio, e que o mesmo foi regularizado através de um processo de Usucapião, em 1997. De acordo com o proprietário, esse processo tramitou e foi julgado entre 2007 e 2008. O proprietário do lote disse ainda que possui todas as documentações pertinentes, que garante sua condição de dono, além de pagar todas as taxas inerentes a propriedade, desde 2010, como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), assim como o endereço foi atualizado.

“O endereço também foi atualizado para Rua Beija Flor, e possuo mandado de registros de imóvel determinado pela Justiça da comarca original do processo de Usucapião”, justificou.