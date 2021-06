Moradores de comunidade da Região Oceânica de Niterói fazem protesto na Av. Central

Moradores da comunidade do Arvoral realizaram, na tarde deste domingo (20), um protesto que interditou parcialmente a Av. Central, Região Oceânica de Niterói.

Segundo relatos, a ação teria sido em protesto devido à abordagem truculenta por parte de policiais militares do 12º BPM (Niterói), que realizaram uma operação na comunidade.

Os moradores acusam os policiais de terem invadido casas e serem violentos durante abordagem aos moradores. De acordo com o Comandante do 12º BPM (Niterói), Sylvio Guerra, não há notícia de operação policial realizada na comunidade e desconhece as acusações feitas pelos moradores.

O Comandante também esclarece que a situação no local já foi controlada e que o trânsito nas pistas dos dois sentidos da Av. Central já foi normalizado.