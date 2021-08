Moradores de Búzios celebram chegada de água potável em Monte Verde

Obra que vai beneficiar moradores da região foi inaugurada na última quinta-feira

Reivindicação antiga dos moradores do bairro Monte Verde, a água potável se faz presente na área desde quinta-feira (12). Isso porque o prefeito Alexandre Martins e o vice-prefeito e secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, estiveram no local acompanhando os testes na entrada da Madereira para fazer a ligação da bomba que levará água potável ao Bairro Monte Verde, em Boa Vista.

Segundo o gestor foi necessário construir toda a parte estrutural e elétrica para colocar uma bomba automática que irá jogar a água para o bairro, alcançando inclusive o Alto da Boa Vista.

“Quero agradecer os técnicos da Prolagos, que estiveram aqui no bairro alguns meses atrás atendendo nosso pedido, e hoje estão realizando os testes para sanar o problema. É uma reivindicação antiga dos moradores, estou muito feliz em poder anunciar a chegada de água potável para os moradores do bairro”, disse Martins.

O vice-prefeito e secretário que acompanhou as obras desde o início, também comentou a chegada de água potável no bairro. “De acordo com os técnicos da Prolagos, seria necessário colocar uma bomba para bombear a água para a parte mais alta do bairro. Hoje estamos aqui testando esta bomba. Só tenho que agradecer a todos os envolvidos, é mais uma realização para nossa população, esclareceu Miguel.