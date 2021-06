Moradores da Vila Progresso realizam plogging na região da mata

Uma ação para tentar salvar a natureza está sendo realizada hoje entre os moradores do bairro Muriqui e da Vila Progresso, em Niterói. É o primeiro projeto de Plogging da região. A modalidade consiste na prática de uma atividade física, como caminhada ou corrida, recolhendo lixo e resíduo no percurso.

Os moradores resolveram se unir porque se dizem cansados do despejo indiscriminado de lixo e entulho, na via que começa na Estrada Caetano Monteiro, na Vila Progresso e termina na Estrada da Paciência, no bairro Rio do Ouro. Ana Géssica Gusmão, de 33 anos, moradora da Vila Progresso, disse que é muito lixo encontrado pelo caminho. “Eu sempre vejo copinho plástico, sacola, até fralda descastável, o pessoal joga ai pelo caminho. Entulho de obra, para carro aqui pra despejar. Eu não consegui ir ajudar na ação porque tenho uma filha de 1 ano. Mas meu marido foi. A gente tem que colaborar, porque moramos aqui e temos uma filha, que exemplo a gente vai dar para ela?”, disse.

A região faz parte da Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, principal área de Mata Atlântica da cidade. E segundo os moradores e visitantes, está abandonada pelas autoridades e empresas privadas consorciadas.

“Ninguém vem aqui fazer nada. Já cansamos de pedir até para colocarem uma caçamba aqui na região para o pessoal despejar o lixo, mas nunca fomos atendidos. Pessoal que nem mora aqui, vem, faz essa sujeirada toda e nós moradores é quem convivemos com isso”, desabafa Paulo Aguiar, de 53 anos, que mora em Muriqui há 28 anos.

Por causa disso, o grupo tomou a decisão de criar uma consciência coletiva para preservar o local, com descarte adequado do lixo.

Na caminhada que aconteceu hoje, os participantes levaram álcool 70%, luvas, máscaras e realizaram a coleta do lixo de forma individual.