Moradores da Região Oceânica celebram voltam do “Rolerzão”

Depois que a Prefeitura de Niterói anunciou a volta do Rolerzão, quem mora na Região Oceânica comemora a volta de uma tradição que estava fechada desde o início da pandemia, março de 2020.. A prática é o fechamento do trecho da pista da orla para atividades de lazer às sextas, sábados, domingos e feriados, sendo que a liberação faz parte da liberação de algumas das medidas restritivas que já tinham sido anunciadas pelo prefeito Axel Grael.

Moradora do Engenho do Mato, Simone Siqueira acredita que a reabertura é fundamental para ajudar na saúde mental e emocional da população da área que já não via a hora de poder voltar a frequentar os espaços a céu aberto que existem na região. No caso específico do Rolerzão, ela afirma que o contato com a natureza que o local proporciona deve até ajudar no psicológico de quem planeja voltar a fazer as atividades na orla.

“Os impactos provocados pela pandemia da covid-19 trazem profundas consequências na vida urbana, nos hábitos e comportamentos do cotidiano das pessoas. Diante de tantas incertezas, vemos a oportunidade de fortalecer a vida urbana com práticas ambientais saudáveis, que agregarão não apenas qualidade de vida na escala do bairro, mas trarão uma maior integração do homem com a natureza e benefícios ao meio ambiente”, comentou Simone, que também é diretora do Parque Rural.

Morador de Itacoatiara, Vinícius Viana frequentava o Rolerzão desde menino. Citando algumas das recordações, ele explica que as melhores lembranças eram na época do verão, onde misturava uma série de atividades com os amigos.

“Recordo com muito carinho quando participava de diversas atividades no Rolerzão. Quando a orla ficava fechada, próximo ao término do praião, frequentava com uma galera que andava de patins. Ficava praticamente o dia todo e ainda misturava com pique-nique, fazia novas amizades e participava das músicas que tinham ao vivo. E na época do verão, ainda aproveitava pra fazer tudo isso junto com umas ondas no bodyboard. São as lembranças mais deliciosas que tenho da minha adolescência. Não vejo a hora de poder voltar e mostrar para o meu filho como isso é bom”, relembra Vinícius, de 36 anos, que pretende levar o filho Miguel, de 10, para conhecer a área com a reabertura.

Revitalização em área de lazer concluída

Foi concluída nessa semana a revitalização do campo de futebol e playground da comunidade do Rato Molhado, em Piratininga. As intervenções no local incluíram a colocação do piso intertravado nas áreas do playground e da academia da terceira idade. Além disso, o campo de futebol em pó de pedra recebeu alambrado, tela de proteção e iluminação em Led.