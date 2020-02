Moradora do ‘Prédio da Caixa’ que vivia na rua é encontra morta

A Polícia Civil investiga a morte de Sueli dos Santos, 52 anos, aparentemente devido a pneumonia e pelo frio e chuva. Ela era uma das moradoras do Edifício Amaral Peixoto, conhecido como “Prédio da Caixa”. A informação foi confirmada pela síndica do condomínio, Lorena Gaia.

“Ela estava sem o aluguel social, em situação de rua e vivia toda molhada. Morreu em depressão com seus bens dentro do prédio”, lamentou Gaia.

Segundo informações da 76ª DP (Niterói), o corpo de Sueli foi encontrado na Avenida Amaral Peixoto e encaminhado para exame de necropsia no IML de Niterói, para determinar a causa da morte. Sueli morreu sem resolver o embólio de sua situação, já que ela lutava para receber a quantia de R$ 782,69 referente à concessão do aluguel social para os oradores que foram obrigados a deixar o edifício.

Procurado pela equipe de reportagem, o promotor de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, do Ministério Público, Luciano Mattos, lamentou profundamente o fato e informou que para as pessoas que tiveram o aluguel social indeferido e que tenham direito, que busquem assistência jurídica, na Defensoria Pública ou na Câmara Municipal.

“O Ministério Público conseguiu na Justiça que fosse deferido o aluguel social para todos que efetivamente moravam lá e que cumpriam os requisitos da lei municipal”, ressaltou.

Essa semana o promotor enviou um ofício a juíza para início ao planejamento de limpeza, vistoria e para a entrega dos bens de pessoas que ainda não os pegaram no prédio.

“Estou aguardando decisão judicial para junto com o Corpo de Bombeiros, PM, Enel, Inea, Águas de Niterói, uma oficial de justiça convidada e a Clin, para tomar as primeiras providências, que terão de ser feitas com auxílio policial. Submeti o documento a juíza para ver se ela vai autorizar a reabertura, de acordo com o nosso planejamento. Agora é só aguardar”, declarou Mattos, ressaltando que o imóvel foi interditado judicialmente porque havia sério risco de incêndio.