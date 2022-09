Moradora do Fonseca, jovem de 18 anos está desaparecida desde o dia 1º

O Disque Denúncia procura a jovem de Niterói, Gabrielle Paixão da Costa, de 18 anos. Ela mora no bairro do Fonseca, Zona Norte de Niterói, e está desaparecida desde (01/09/2022). De acordo com informações do Disque Denúncia, Gabrielle está desaparecida desde 1º, após sair de casa, por volta das 18h, dizendo que iria à escola.

Segundo informações de familiares, Gabrielle sofre de depressão. O número do Disque Denúncia para quem tiver informações sobre a jovem é (21) 2253-1177 e o WhatsApp é (21) 98849-6254. O Disque Denúncia pede para quem puder compartilhar esta informação.