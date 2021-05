Moradora de Maricá pede ajuda na internet para cirurgia em Florianópolis

A moradora do bairro Itaipuaçu, Maricá, Gleice Kelly Calixto Solidade Marques de 32 anos, está usando a internet para pedir ajuda para uma cirurgia no ombro em Florianópolis. A professora trabalhava em uma escola e após um acidente de trabalho na montagem de uma cama elástica, teve uma lesão no ombro, especificamente no nervo do plexo braquial. A luta da agora dona de casa já dura dois anos e nove meses e após muitas idas e vindas em várias unidades hospitalares, Gleice precisa juntar R$ 25 mil para pagar a cirurgia e a equipe médica no Sul.

Nascida em São Gonçalo Gleice é casada e tem dois filhos, de 10 e 8 anos, e viu sua rotina mudar no dia 13 de julho de 2018, após a mola de um pula pula soltar e arremessar ela, que caiu e lesionou o ombro. Sem vínculo empregatício com a escola Gleice conseguiu atendimento em algumas unidades hospitalares de Niterói e São Gonçalo, mas encontrou dificuldade em um especialista em ombro. “Eu fiz um plano de saúde depois do meu acidente e não consigo a cirurgia pelo plano pois é considerada uma doença pré existente. Sinto muitas dores e os remédios já não fazem mais efeito em mim. Preciso de medicação injetável e por isso sempre estou indo no hospital”, lamentou.

Atualmente a dona de casa faz acompanhamento com neurologista, toma sete medicamentos para dor (que não fazem o efeito esperado) e também já fez muitas sessões de fisioterapia, que devolveu alguns movimentos do braço. “Eu aprendi a usar o braço bom para fazer as coisas, mas isso é um perigo, pois estou sobrecarregando o meu braço. Eu sinto uma dor muito forte e eu preciso tomar remédio e tenho dois filhos que dependem de mim. Tenho que ter uma rotina comum, de cuidar da casa e dos meus filhos e está cada dia mais difícil”, contou Gleice.

Para acelerar a tão sonhada cirurgia a professora montou uma ‘vaquinha online’ na internet para conseguir juntar R$ 25 mil para as despesas com equipe médica e internação em Florianópolis. “Esse dinheiro é para a minha cirurgia. Não coloquei passagem e nem hospedagem. Eu preciso de ajuda”, salientou. Quem quiser ajudar Gleice pode acessar o link http://vaka.me/2016834.

Raquel Morais