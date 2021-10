Morador é baleado durante operação no Complexo do Salgueiro

Um morador da Comunidade da Marinha, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, foi atingido por uma bala perdida, na manhã desta quinta-feira (28). A região é alvo de operação da Polícia Militar desde as primeiras horas do dia, cujo objetivo é remover barricadas e prender traficantes. Houve registro de confrontos entre policiais e criminosos.

Maurício Gomes, de 55 anos, foi atingido enquanto estava em sua casa, numa das vias da região. Ele foi atingido na região do abdome. O homem foi socorrido pela esposa ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, também em São Gonçalo. Segundo a unidade de saúde, o estado de saúde ele é estável e está fora de perigo.

A ação é coordenada por unidades do Comando de Operações Especiais (COE). Um policial do Batalhão de Choque acabou sendo baleado durante confronto com traficantes da região. De acordo com informações da PM, o policial ferido foi encaminhado para o Hospital da Polícia Militar. Segundo relatos, o policial foi ferido sem gravidade e passa bem.

De acordo com a corporação, a ação tem como objetivo encontrar e prender líderes do comando do tráfico da região, especialmente da área conhecida como Itaoca. Até o momento, não há relatos sobre prisões ou apreensões durante a ação. A localidade é um dos “quartéis-generais” do Comando Vermelho (CV), maior facção do Rio de Janeiro

Ainda segundo informações da PM, o principal alvo da operação é o traficante Antônio Ilário Ferreira, o ‘Rabicó’. Além dele, os policiais também tentam localizar o traficante Ricardo Severo, o ‘Faustão’, que, segundo a PM, comanda as ações do tráfico, em Itaoca.

Nas redes sociais, moradores relatam que o tiroteio é intenso na área desde as primeiras horas do dia, principalmente na região de Itaoca, local usado como rota de fuga pelos traficantes.