Morador do Fonseca desaparece e mãe apela por informações

Familiares do jovem Tales Vital da Silva Miranda, de 21 anos, fazem um apelo, nas redes sociais, por informações que ajudem a solucionar o desaparecimento do rapaz. Não há notícias sobre seu paradeiro desde o dia 31 de maio, uma segunda-feira, quando saiu da casa do pai, no Fonseca, Zona Norte de Niterói.

Segundo a mãe de Tales, Simone Vital, existe uma suspeita que ele tenha ido ao Rio de Janeiro. De acordo com ela, a família estaria com planos de se mudar para a capital, mas não sabe se ele teria ido procurar imóveis, ou algo do tipo. A mãe também diz desconhecer eventuais amizades do filho na cidade.

“Ele estava na casa do pai e não sei o que ele ia fazer. A gente só soube que ele saiu e não voltou mais mesmo. Comentou com alguns amigos que ele iria para o Rio. Não sabemos exatamente se ele foi. A gente estava querendo morar no Rio, alugar uma casa lá. Mas ele não estava efetivamente trabalhando”, explicou.

Ainda segundo a mãe, atualmente Tales está desempregado e trabalhava vendendo café, como ambulante, em vários pontos da cidade. No momento, o rapaz mora com o pai, no bairro do Fonseca. Simone afirmou que irá fazer o registro do caso no Setor de Descoberta de paradeiros da Delegacia de Homicídios (DH) de Niterói.

Ao longo dos últimos dias, familiares divulgaram cartazes nas redes sociais, contendo a fotografia de Tales. Caso alguém tenha informações que ajudem a encontrar o jovem, podem encontrar em contato com Simone pelo telefone (21) 9.9857-4523. Segundo a mãe, até o momento não há quaisquer pistas sobre o paradeiro.