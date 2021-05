Morador do estado do Rio que está infectado com a variante indiana da Covid-19 segue isolado na capital

O brasileiro de 32 anos que testou positivo para a nova variante de Covid-19, a B.1.617.2, da Índia, segue isolado em um hotel da cidade do Rio de Janeiro e, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, está recebendo todos os cuidados da Secretaria Municipal de Saúde. A identidade dele não foi revelada.

O homem é profissional do setor petrolífero e estava embarcado em uma plataforma oceânica na Ásia até a semana passada, quando desembarcou na Índia. Lá, fez um teste tipo RT-PCR, que deu negativo, e voltou para o Brasil, aterrissando no aeroporto internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, no último sábado (22). Na ocasião fez outro teste, só que voou para o Rio antes de saber do resultado. Em seguida, foi de carro até Campos dos Goytacazes no Norte Fluminense.

A confirmação do resultado aconteceu quando ele já se encontrava em um hotel da cidade do interior. Com isso, ele voltou para a capital e está isolado desde então. Dois funcionários do hotel campista fizeram dois testes RT-PCR e se encontram isolados por precaução, mas passam bem de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Campos. O resultado do primeiro teste, feito ainda no sábado, deu negativo. Mas outro teste foi realizado nesta quarta (26) e ambos os profissionais aguardam o resultado.

“A Superintendência de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (SIEVS) da SES e o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde do Município do Rio entraram em contato com todos que tiveram contatos com o caso confirmado e que tenham endereço registrado no estado do Rio, conforme protocolo do Ministério da Saúde. Eles foram orientados a fazer isolamento, comunicar às secretarias municipais de Saúde ou à SES qualquer intercorrência e estão sendo monitorados pelos CIEVS das secretarias de Saúde do município de residência. Até o momento, nenhum outro caso foi notificado”, informou a SES em nota.