Morador do Caramujo tem carro alvejado

O carro de um morador do Complexo do Caramujo, em Niterói, foi alvo de pelo menos dois disparos de arma de fogo durante a madrugada de hoje (14). Indigando com o fato, ele usou das mídias sociais para denunciar a situação. De acordo com ele, os autores dos disparos seriam policiais militares. Orientado por amigos em um vídeo a procurar o 12º Batalhão (Niterói) para denunciar o caso, o morador afirmou não acreditar que a unidade tomaria medidas efetivas quanto a questão. Populares afirmam que por volta de 0h 15 um Caveirão, veículo blindado da Polícia Militar, foi visto no bairro. O carro do homem estava estacionado em um dos acessos a comunidade.

“Graças a Deus ninguém se machucou, foi só o susto”, disse o morador.

De acordo com o comandante do 12º Batalhão, coronel Sylvio Guerra, o Caveirão esteve no bairro, porém disse não ter ocorrido operação na comunidade. As ações policiais em comunidades estão restritas desde junho por determinação do Ministro Edson Fachin, do Superior Tribunal de Justiça (STF) devido a pandemia. Em ‘hipóteses absolutamente excepcionais’ as policias são orientadas a enviar justificativas por escrito ao Ministério Público (MP) para as suas possíveis autorizações.