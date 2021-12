Morador de rua é esfaqueado na fila do café da manhã

Um jovem em situação de rua foi esfaqueado, na manhã desta terça-feira (21), na fila do café da manhã do Centro de Assistência à População de Rua, que fica na Rua Coronel Gomes Machado, Centro de Niterói. De acordo com informações da polícia, houve um desentendimento com outro rapaz, também em situação de rua.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida, em estado grave, ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL). Até o momento, a identidade do rapaz não foi confirmada. Ainda de acordo com os Bombeiros, o jovem tem aproximadamente 20 anos de idade. O agressor foi encontrado nas adjacências e acabou sendo preso em flagrante.

A prisão foi feita por agentes da Guarda Municipal de Niterói. O motivo do desentendimento teria sido o posicionamento na fila para o café, que é distribuído pelo centro especializado a moradores de rua. Após a prisão, o agressor será transferido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A 76ª DP (Niterói) registrou o caso.