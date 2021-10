Morador de rua é encontrado morto no Centro de Niterói

Um morador de rua morreu, na manhã desta quarta-feira (20), em frente |à estação das barcas, no Centro de Niterói. O corpo do homem, que era conhecido entre os comerciantes da região como “Baiano”, foi encontrado por populares, que chegaram a acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

No entanto, quando os paramédicos chegaram ao local, Baiano já estava sem vida. A Polícia Militar também foi acionada e, segundo informações dos agentes, o corpo do morador de rua estava sobre lençóis, que seriam usados por ele para se abrigar do frio enquanto dormia pelas calçadas niteroienses.

Após os paramédicos do SAMU constatarem o óbito, uma equipe de perícia do Porto Regional de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil foi acionada. Segundo dados preliminares, o óbito aconteceu devido a um mal súbito decorrente de possível consumo abusivo de álcool. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro do Barreto.

Até o fechamento desta edição, a real identidade da vítima não havia sido confirmada pela polícia. No IML, o corpo passará por exames a fim de confirmar a causa da morte. Na sequência, o cadáver ficará à espera de eventuais familiares que possam reconhecer o corpo e providenciar o sepultamento.

Assunto foi tema de reportagem

Em julho, o jornal A TRIBUNA publicou reportagem relatando o drama que pessoas em situação de rua vivem, especialmente nos dias de frio. De acordo com levantamento feito pela matéria, Niterói possui centenas dessas pessoas que enfrentam o frio da madrugada sem um teto e se aquecem com ‘cachaça’ quando não recebem doações de roupas e cobertores.