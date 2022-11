Morador de Niterói, motorista de app desaparece em São Gonçalo

O motorista de aplicativo Edenilson Bernardo Pereira de Souza está desaparecido, desde a manhã da última segunda-feira (14). Morador do bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói, sua última localização conhecida foi o bairro de Vista Alegre, em São Gonçalo, para onde teria aceitado buscar um passageiro, que teria cancelado o serviço.

De acordo com a Polícia Civil, o profissional, que tem 68 anos de idade, sai de casa naquele dia, por volta de 6h, para trabalhar como motorista de aplicativo, utilizando um veículo da marca Nissan, modelo Versa, cor Branca, placa LUK3H80.

Rua em São Gonçalo foi a última localização conhecida dele – Foto: Reprodução/Google

Ele costuma retornar para casa por volta das 10h, mas, naquele dia, não retornou. Familiares tentaram ligar para Edenilson, mas o telefone está desligado desde então. Ainda de acordo com parentes, o aplicativo 99, usado pelo motorista para trabalhar, apontou que a última localização dele foi a Rua João de Abreu, em Vista Alegre, por volta das 7h15.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 77ª DP (Icaraí). A Polícia Civil está investigando o caso a fim de descobrir a localização de Edenilson. O Disque Denúncia pede que quem possa ter visto ou tenha informações sobre o motorista ligue para (21) 2253-1177, ou 0300 253 1177, no interior do Rio de Janeiro. Também é possível entrar em contato com o Whatsapp Desaparecidos: (21) 98849-6254.