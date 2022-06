Morador de Maricá testa positivo para varíola dos macacos

O oitavo caso do vírus monkeypox, popularmente conhecido como varíola dos macacos, foi confirmado no Brasil. O paciente é um homem de 25 anos, morador de Maricá. Segundo o paciente, não viajou para o exterior, mas teve contato com os estrangeiros.

O rapaz, após sentir os sintomas da doença, foi por conta própria diretamente ao Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, em Manguinhos, no Rio, onde permanece em isolamento com o quadro clínico estável e sem complicações, segundo a Prefeitura de Maricá.

O Ministério de Saúde informou que o paciente está sendo monitorado pelo Instituto Nacional de Infectologia e pelas secretarias de Saúde do estado e do município.

“Todas as medidas de contenção e controle foram adotadas imediatamente após a comunicação de que se tratava de um caso suspeito de monkeypox, com o isolamento do paciente e rastreamento dos seus contatos”.

O caso foi confirmado pelo Laboratório de Enterovírus do Instituto Oswaldo Cruz, que utilizou o método de Isolamento Viral para fazer o diagnóstico.

Sintomas

A Organização Mundial de Saúde (OMS) explica que passa a ser considerado um caso suspeito qualquer pessoa, de qualquer idade, que apresente bolhas na pele de forma aguda e inexplicável e esteja em um país onde a varíola dos macacos não é endêmica.

Se este quadro for acompanhado por dor de cabeça, febre acima de 38,5°C, linfonodos inchados, dores musculares e no corpo, dor nas costas e fraqueza profunda, é necessário fazer exame para confirmar ou descartar a doença.

Como pode ser feita a transmissão da varíola dos macacos

O presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebabo, explica que “uma das principais formas de contágio é o contato com lesão da doente, que muitas vezes pode ser confundida com a catapora. Também há transmissão por meio da gotículas da saliva”.

Tratamento

A OMS informa que a varíola geralmente é autolimitada, ou seja, pode ser curada com o tempo e sem tratamento, mas pode ser grave em alguns indivíduos, como crianças, mulheres grávidas ou pessoas com imunossupressão devido a outras condições de saúde.