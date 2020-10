Monumentos se vestem de rosa para homenagear campanha

O laço cor de rosa, símbolo da campanha Outubro Rosa, mais uma vez será uma espécie de bandeira do movimento, que é mundial e tem grande representatividade no país, no Estado, e também na cidade de Niterói. O movimento tem por finalidade destacar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e possibilitar o início do tratamento mais cedo possível.

Quando diagnosticado precocemente, o sucesso é superior à 95%, sendo que muitas vezes não é necessário a retirada total da mama. E, quando necessário, a cirurgia plástica reparadora apresenta resultados estéticos positivos. De acordo com estudos, 80% da doença é descoberta pelas próprias mulheres, mas também acomete homens em menor escala: 02%. Parte dos casos fatais é devido a desinformação.

O fisioterapeuta oncológico, e coordenador da campanha Outubro Rosa em Niterói, Paulo Gonçalves, explica que esse ano a campanha será atípica, por conta das determinações de isolamento social devido a pandemia de coronavírus.

“Nossa campanha começou quando Silvia Kalil (empresária, falecida em 2015), minha paciente, descobriu um câncer em 2012. Conversamos e já tinha um interesse de fazer essa campanha. Aí, começamos a fazer a campanha em Niterói. Temos o apoio da Fundação Laço Rosa, que fica no Rio. Hoje, ela está iluminando o monumento do Cristo Redentor na cor rosa. E tudo o que a gente faz na nossa campanha, fazemos apoiando a fundação. Somos colaboradores”, explicou.

Ele lembrou que em 2012 a fundação iluminou o Museu de Arte Contemporânea (MAC) de rosa junto os organizadores de Niterói, enaltecendo o pioneirismo da iniciativa, pois praticamente ninguém da cidade sabia porque o MAC havia mudado de cor. Paulo acrescenta que o ponto alto da campanha é a caminhada, mas também já foram feitas palestras em escolas, faculdades, igrejas e outros vários eventos.

Esse ano, o símbolo da campanha, o laço cor de rosa, também foi transformado numa escultura confeccionada e presenteada para Unidos do Viradouro, atual campeã do Carnaval carioca. A escultura será levada e ficará exposta na orla de Icaraí, amanhã, onde permanecerá durante um mês.

“Foi um presente que a escola de samba nos deu. A Viradouro fez pra gente e está apoiando a campanha esse ano. Ela foi campeã do Carnaval, e nós seremos campeões em diminuição de casos na cidade”.

MAC ROSA

Ainda, de acordo com Paulo Gonçalves, esse ano, por causa da pandemia, e passados cerca de seis meses de isolamento, as campanhas serão basicamente online, não tendo nenhum evento presencial. “A nossa preocupação é que muitas mulheres e homens deixaram de fazer exames. A preocupação é muito grande por parte da Sociedade de Mastologia, com número de casos de mulheres em estágio mais avançado. A nossa campanha é para falar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce. Toda mulher tem que fazer a mamografia anualmente”, afirmou.

O Museu de Arte Contemporânea de Niterói recebeu iluminação especial cor de rosa, ontem. Durante todo o mês de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar uma programação especial sobre o tema, com importantes atividades de prevenção, promoção e cuidados do Câncer de Mama durante todo este mês. A ação é coordenada pelo Departamento de Supervisão Técnico Metodológico e pelo Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde.

A Rede de Atenção à Saúde da Mulher de Niterói irá realizar uma série de webnários e workshops, via Google Meets, das 15h às 16h30. Os temas estarão relacionados exclusivamente ao Câncer de Mama. O link para acesso será informado no site da Secretaria.

Já a Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva, em São Lourenço, vai promover atividades presenciais, seguindo todas as normas de segurança para prevenção à Covid-19. Nas salas de espera para os exames de Ginecologia, Clínica Geral, Obstetrícia, Ultrassonografia, Cardiologia, entre outras especialidades, as mulheres receberão informações sobre as doenças mais comuns e dicas de saúde.