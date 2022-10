Monkeypox: estudo aponta possível transmissão por superfícies contaminadas

A possível infecção de trabalhadoras da saúde por contato com superfícies infectadas pelo vírus monkeypox, doença que é mais conhecida como varíola dos macacos, é tema de um artigo científico, que sinaliza os cuidados adicionais a serem adotados na prevenção dessas ocorrências.

A Fiocruz Pernambuco e Centro Estadual de Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul (Cevs/SES-RS), participaram da investigação junto a três universidades gaúchas e o Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine – National Reference Center for Tropical Infectious Diseases, de Hamburgo (Alemanha).

O texto conta o caso de duas enfermeiras que realizaram atendimento domiciliar para diagnóstico de um paciente e após cinco dias desenvolveram a doença. Foram utilizados os equipamentos de proteção, exceto luvas, enquanto entrevistavam o paciente. O Item de proteção só foi colocado na hora da coleta, após esterilizarem as mãos.

Pesquisador da Fiocruz Pernambuco, Gabriel Wallau ,conduziu o estudo ao lado do especialista em saúde do Cevs Richard Steiner Salvato. A conclusão dos autores é que as enfermeiras podem ter se contaminado pelo contato com superfícies infectadas da casa desse paciente, que se encontrava no pico de transmissão viral. Ou ainda, ao manusear a caixa de transporte das amostras, de início com as luvas (infectadas) e posteriormente sem luvas.

Os autores recomendam medidas de prevenção e bloqueio desta rota de transmissão e melhores práticas ao lidar com casos suspeitos da varíola dos macacos, como: treinamentos específicos, higienização das mãos com maior frequência e a utilização correta dos EPIs.

A higienização das superfícies com desinfetante efetivo antes e depois da interação com o paciente. Outra indicação é a vacinação dos grupos de alto risco, incluindo os profissionais de saúde que atuam na linha de frente.

Primeiro Lote de vacina chega ao Brasil

Segundo o Ministério da Saúde, a remessa com o primeiro lote das vacinas com cerca de 9,8 mil doses desembarcou no dia 04 de outubro, no Aeroporto de Guarulhos (SP).

Cerca de 50 mil doses já foram compradas via fundo rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Os próximos lotes estão previstos para serem entregues até o fim de 2022.

De acordo com o ministério, os imunizantes serão utilizados para a realização de estudos, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS). “É importante ressaltar que as vacinas são seguras e atualmente são utilizadas contra a varíola humana ou varíola comum. Por isso, o estudo pretende gerar evidências sobre efetividade, imunogenicidade e segurança da vacina contra a varíola dos macacos e, assim, orientar a decisão dos gestores”, informou a pasta.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), está na coordenação com apoio da OMS e financiamento do ministério da Saúde, com objetivo de avaliar a efetividade da vacina Jynneos/MVA-BN, se ela reduz a incidência e a progressão em casos graves. Para o estudo a população-alvo será formada por pessoas que tiveram contato prolongado com doentes diagnosticados ou em tratamento com antirretroviral para HIV.