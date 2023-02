Monitores de São Gonçalo recebem orientação sobre transporte escolar

Os monitores do transporte das escolas municipais de São Gonçalo assistiram nesta terça-feira, uma palestra explicativa sobre como receber e conduzir os alunos durante o trajeto. O evento é uma parceria entre as Secretarias de Educação e de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, que visa capacitar os profissionais, garantindo o conforto e a segurança de todos os alunos que utilizam os ônibus

A palestra “Relações interpessoais: lidar consigo e lidar com o outro” foi ministrada pela pedagoga Kiyomi Castro, do Departamento de Educação no Trânsito. Segundo ela, a intenção é conscientizar sobre o papel do monitor, que, além de garantir a segurança e o conforto do aluno, também é um educador.

“Em cima dessa temática eu trabalho as relações humanas, interpessoais e intrapessoais, para que os monitores possam se conhecer e saber se controlar em situações de conflito. Fizemos uma palestra bastante interativa, com vídeos animados que explicam como eles devem lidar com a criança dentro do transporte”, disse Kiyomi.

Assistindo à palestra, a monitora Adriana Belo já trabalhou na rota da Escola Municipal Vinicius de Moraes e, hoje em dia, é responsável por levar as crianças da Escola Estadual Municipalizada Itaitindiba. Para ela, lidar com os alunos vai além do trajeto, é uma oportunidade de conversar e participar da educação de cada criança.



“Com a necessidade dos pais de saírem cedo para trabalhar, as vezes os alunos passam mais tempo comigo, que sou monitora. Então, me preocupo em levar uma palavra de carinho, interagir e dar atenção. Estou gostando muito da palestra porque ela está dando dicas de como a gente tem que se portar no dia a dia, sempre com educação e, mesmo na correria, com cuidado e preservando sempre o aluno”, contou a monitora.



