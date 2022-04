Monique Medeiros, mãe do menino Henry, é solta com tornozeleira eletrônica

Por decisão judicial da 2ª Vara Criminal do Rio, Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, foi solta nesta terça-feira (5) usando tornozeleira eletrônica.

Monique é acusada por participação na morte do próprio filho de 4 anos, no início do ano passado, até então, ela cumpria prisão preventiva. O julgamento ainda está em andamento. O ex-vereador Jairinho, padrasto do menino, segue preso.

Segundo o texto da juíza Elizabeth Machado Louro, que demonstrou preocupação a Monique, que vinha sofrendo ameaças na cadeia, mantê-la na prisão “não favorece a garantia da ordem pública”.

De acordo com a ordem judicial, “fica, ainda, vedada à ré Monique, enquanto perdurar a monitoração, qualquer comunicação com terceiros – com exceção apenas de familiares e integrantes de sua defesa -, notadamente testemunhas neste processo, seja pessoal, por telefone ou por qualquer recurso de telemática, assim também postagens em redes sociais, quaisquer que sejam elas, sob pena de restabelecimento da ordem prisional”.

Relembre o caso – No dia 8 de março de 2021, o menino Henry foi morto aos 4 anos de idade. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Henry era vítima de torturas feitas pelo ex-vereador. A mãe da criança, Monique, e o padrasto, Jairinho, são os acusados pela morte da criança.

Monique está respondendo por homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas.