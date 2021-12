Monarco, símbolo da Portela, morre aos 88 anos

Internado desde novembro no Hospital Federal Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, morreu hoje (11), Hildemar Diniz, conhecido como Monarco, o baluarte mais antigo da Portela. O sambista passou por uma cirurgia no intestino, mas não resistiu às complicações.

Em uma nota publicada pela escola de samba, foi informado que “Sua última apresentação em público foi onde mais gostava de cantar, em casa, na quadra da Majestade do Samba. Na ocasião, participou da edição de outubro da Feijoada da Família Portelense ao lado de seus companheiros de estrada e de vida da Velha Guarda Show”.

Quando era garoto compôs “Retumbante vitória”, seu primeiro samba a ser cantado pela Escola de Samba Portela. Apresentado por João da Gente a Natal, presidente da Portela, passou a integrar a Ala dos Compositores da Escola em 1950. Referência da escola de Madureira ao lado de nomes da nata do samba, como Paulinho da Viola e Clara Nunes, Hildemar Diniz ficou conhecido por um apelido de infância, que ganhou quando ainda vivia em Nova Iguaçu.

Na década de 1960, chegou a trocar a Portela pela Unidos de Jacarezinho (que o homenageou em 2005 com o enredo “Monarco; Voz e memória do samba, um passado de glória”), mas retornou à Portela em 1969. Em 1970, gravou, junto à Velha-Guarda da Portela, o disco “Portela passado de glória”, produzido por Paulinho da Viola.

No ano de 2005 foi homenageado como enredo do G.R.E.S. Unidos do Jacarezinho, classificando a Escola no décimo lugar do Grupo de Acesso B. Neste mesmo ano recebeu da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro a condecoração pelos seus 72 anos de vida e mais de meio século dedicado à música brasileira, mais especificamente ao samba. A Medalha Pedro Ernesto foi iniciativa da ex-vereadora Lícia Canindé (Ruça) e do vereador e ator Stepan Nercessian.

Em 2020 participou como convidado de Zeca Pagodinho na “Roda de Samba do Zeca”, no Jochey Club, ao lado de outros cantores como Adriano Ribeiro, Mingo Silva, Renato da Rocinha e Thiago Martins.

É autor de alguns de sambas clássicos que exaltam a escola, como “Passado de glória”, um dos “esquentas” obrigatórios da Portela antes de entrar na Avenida. O primeiro disco solo veio em 1976, com temas como “O quitandeiro” (com Paulo da Portela) e “Lenço” (com Francisco Santana). Outros de seus sucessos são “Triste desventura”, “Vai vadiar” e “Coração em desalinho”, essas duas últimas se tornaram grandes sucessos na voz do também portelense Zeca Pagodinho.