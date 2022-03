Moeda Social Arariboia terá pagamento feito na próxima segunda-feira

O crédito do mês de março para os beneficiários da Moeda Social Arariboia, programa de distribuição de renda que beneficia as famílias mais carentes da cidade será pago na próxima segunda-feira (14). O programa foi ampliado e agora atende 31 mil famílias no município, com um benefício que pode alcançar R$ 700 por mês para uma família com seis integrantes.

Em pronunciamento nas redes sociais, o prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou a importância da Moeda Arariboia para a circulação da renda no município. Em menos de um mês, a moeda injetou R$ 9 milhões na economia de Niterói. Foram 130 mil transações em 2400 estabelecimentos comerciais credenciados. Com a ampliação, o Programa vai movimentar R$ 11,2 milhões por mês. Por ano, a Moeda Social Arariboia vai movimentar R$ 135 milhões.

“A Moeda Arariboia circula nas comunidades de Niterói, beneficiando não só as famílias atendidas, mas também todo o comércio local. Esse é um programa importante dentro do nosso plano de retomada da economia no município”, explicou o prefeito.

Niterói Solidária – Criada para ajudar famílias que estão em situação de vulnerabilidade em razão da pandemia da Covid-19, a campanha Niterói Solidária centrou esforços, nas últimas semanas, na coleta de doações para atender as famílias atingidas pelas chuvas em Petrópolis. Segundo a coordenadora voluntária do programa, a primeira-dama Christa Grael, foram arrecadadas cerca de 30 toneladas de alimentos, roupas, produtos de limpeza e higiene que foram enviadas para a cidade serrana.

Agora, os postos criados para atender a demanda de Petrópolis (Shopping Multicenter, Clube Central e Caminho Niemeyer) serão desativados, mas a campanha segue arrecadando doações para atender as instituições cadastradas por chamamento público em toda a cidade. Seguem como pontos fixos para recebimento de doações os equipamentos culturais de Niterói: Teatro Municipal, MAC, Sala Nelson Pereira dos Santos (Reserva Cultural) e Teatro Popular.

Covid – O prefeito Axel Grael informou que, nesta sexta-feira (11), haverá uma reunião com o Comitê Científico da cidade e técnicos da Secretaria Municipal de Saúde sobre a obrigatoriedade ou não do uso de máscaras nos espaços públicos, a partir da avaliação da curva de contaminação do coronavírus nos próximos dias.

A subsecretária municipal de Saúde, Camilla Franco, ressaltou que Niterói apresenta taxa de 3,5% de testes positivos para Covid-19. No início de janeiro, por conta da variante Ômicron, a cidade chegou a apresentar taxa de 50% de testes positivos para a doença. Ela também alertou para a importância de que todos sigam o calendário de vacinação. “O serviço segue funcionando e estamos abastecidos de vacina para atender a todos os niteroienses que precisam de imunização”, afirmou a subsecretária.