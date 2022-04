Luiz Antonio Mello

Nada é tão bom que não possa melhorar.

Eu sei, eu sei que o avião do título deveria estar com A minúsculo, mas como diria o saudoso Wando, há mais mistérios entre a virilha e o lacinho de uma lingerie cheia de lascívia do que supõem as nossas péssimas intenções.

Como disse a Rádio Relógio, lá na casa do cacete dos anos 1970, o minuto é um milagre que não se repete. Insinua que a nossa evolução é cármica, implacável, sem retorno. Depois de um fio de cabelo branco, mais um fio de cabelo branco, mais dois fios de cabelo branco, mais três fios… A cada minuto, uma camada de saber, sabor, dissabor, tudo a mesma coisa.

Depois de quase 30 anos descobri a principal função do meu celular, o modo avião. Uma descoberta casual que compartilho aqui nessa cabana meio surrealista como um solo bêbado de blues, de 550 toques no teclado do computador. Cabana mais tórrida do que as rumbas incendiárias que dançávamos alegres como bichos na rua da Amargura, de novo anos 70, namorando contra o vento em frente ao MAC, Mirante da Boa Viagem, Niterói RJ.

Descobri, aliás, lembrei da existência do modo avião no começo da semana, assistindo a um podcast de insignificâncias no YouTube onde um cara dava aulas de tecnologias portáteis. Lá pelas tantas, ele disse “cuidado para não digitar aqui porque senão você vai ativar o modo avião do celular e ele vai ficar fora do sistema solar”.

Que beleza!

Imediatamente ativei o meu e, de cara, me livrei daquele estorvo verde chamado whatsapp. No modo avião, nada funciona. Lógico, um celular não pode emitir ou receber nenhum sinal de coisa alguma a bordo de aviões, daí o nome.

Comecei a utilizar. Almoço no modo avião, vou ao cinema no modo avião, janto, tomo banho, ouço música, enfim, o modo avião me coloca numa ilha muito verde, com água muito azul no meio do nada, habitada, apenas, por Ava Gardner, Marilyn Monroe, Ann-Margret, todas desnudas, rolando na relva ao som da Gang 90, sob o comando da rainha suprema de todos os arquipélagos e universos, Isabela Cristina Correia de Lima, a carioca Iza.

Talvez hoje seja sábado de aleluia e o mundo, e nós, e você e eu, e Iza, caramba!, como estamos precisando de doses industriais de aleluias! Sinceras, comocionais, líricas, de Deus, e não das desonradas ratazanas, vendilhões do templo que mamaram na jugular no MEC, mamaram o nosso trabalho suado, mamaram nossa generosidade. Como os cupins que quase devoraram toda a Petrobrás em prol de si mesmos e, impunes como os anjos do Apocalipse, foram inocentados pela mesma laia que os condenou, em troca de sabe-se lá do que.

Mas, os anjos começam a soar suas trombetas após a quebra do sétimo selo. e haverá relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos e grande chuva de pedras.

Liguei o modo avião para o Brasil, cuja bandeira me foi afanada. Bandeira que um dia ouviu meus cânticos apaixonados e lúdicos na infância e adolescência, transformada em pano de chão, trapo, farrapo. Breve, imundo. Imundo.

O modo avião é tão necessário quanto as metáforas. Se podemos calar a ansiedade nefasta e caótica do celular, podemos acalmar o espírito, quem sabe no mar de Itaipu, num sofá da sala, passeando com a cadela, pedalando a bicicleta.

Nada fica tão bom que não possa melhorar. É só pedir. Já ouvi muitas vezes que é só pedir que melhora mais. Basta ser honrado, basta ser generoso, basta crer no poder daquele que na Sexta-Feira foi embora, mas voltou para nós, no sábado.

De Aleluia.

Quem sabe, merecemos?