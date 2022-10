Modernidade

Luiz Antonio Mello

Em algum lugar do começo dos anos 1970, lá na casa do cacete do século 20, fui a sessão de estreia de “2001: uma Odisseia no Espaço”, um petardo de Stanley Kubrick.

O filme é de 1968 lá fora, mas na época eram comuns os atrasos. Quando a cortina do confortável cinemão começou a abrir lentamente, exibindo a telona compatível com filmes de 70 milímetros que iluminava as preguiçosas poltronas vermelhas, veio a sequência tradicional: Canal 100, trailers, avisos.

No cinema, uma molecada que, como eu, vivíamos a fase cerebral, misto de Baudelaire com Carlos Zéfiro, começávamos a nos livrar da fimose intelectual e nada mais in, mais up, mais uma brasa, mora? do que assistir “2001:…” e, mais importante, sair do cinema falando difícil, tirando onda.

II

O filme começou. Imagens de um feto, o espaço, a lua, um salão tipo Roma antiga exibindo uma múmia extraterrestre deitada, o icônico monolito preto em pé, bem no meio, astronautas num diálogo absurdo, desconexo, levemente anacrônico.

O filme começava como “Araçá Azul”, de Caetano Veloso, álbum que todo mundo cultua mas não entende lhufas já que Caetano e Kubrick estão a muitas e muitas camadas acima da nossa tosca e mísera percepção existencial terceiro mundista.

O filme seguiu, 10 ou 15 minutos completamente pau de enchente, batia num lado no outro e veio um black. Tela preta. Uns dois minutos de nada, absolutamente nada. E surgiu a gigantesca nave espacial lenta, altiva, o crédito “A Stanley Kubrick Film” e a partir daí foram 2 horas e 47 minutos.

III

Todo mundo saiu meio zonzo do cinema. Calado, contemplava o espelho virtual e confessava em silêncio que não tinha entendido nada. Absolutamente nada, a ponto de me certificar de que não havia cochilado no meio.

Um amigo, por sinal se preparando para estudar física, acompanhado da dublê de namorada e diarista da casa dele (acabaram casando) me disse na saída que “estou me sentindo um completo imbecil, não entendi nada”. Que alívio para mim.

Esse cara tinha um Q.I. altíssimo, raro, passou no vestibular com 16 anos e os pais estavam na justiça para conseguir matriculá-lo na faculdade. Primeiro aluno no colégio, não tinha cadernos, memorizava tudo. Ou seja, se esse monstro não entendeu “2001:…”, ufa!

Ainda assim, “intelectuais” batiam boca lá fora, um deles vociferando que “só um gênio como Kubrick é capaz de subverter Hollywood, abrir um filme daquele jeito e ainda por cima dar um black, uma tela preta, um corte no tempo”.

IV

No dia seguinte no caderno cultural de um jornal, um pequeno anúncio, mais ou menos assim:

“A distribuidora… e o Cinema…comunicam aos expectadores da sessão das 14 horas de ontem de “2001: uma Odisseia no Espaço” que ocorreu uma falha e toda a parte inicial foi exibida ao contrário, do fim para o começo. Pedimos desculpas e quem quiser rever basta comparecer…”.

O projetista trocou os rolos, ou os rolos já tinham chegado com a numeração trocada já que naquela distante era os filmes eram exibidos em diversos rolos de acetato, em dois ou três projetores se revezando. Cada rolo com X minutos. Hoje, a exibição é em HD, computador.

V

Quem tirou onda de intelectual, entubou um robalo. Fui ver de novo (não havia nenhum daqueles intelectuais que falavam de subversão de Stanley Kubrick) e o personagem que mais me impactou foi o computador HAL 9000. Me impactou e apavorou.

O filme nasceu de “The Sentinel”, conto do escritor e “bruxo” britânico Arthur Clarke. Naquele mundo dos anos 1960, computador era chamado de cérebro eletrônico e a humanidade discutia se o planeta acabaria em fogo ou água.

HAL 9000 falava, ouvia, dava ordens, acendia fogo, regulava oxigênio até que ganhou vida própria, deu um golpe na espaçonave e foi matando um por um. Para se ter uma ideia, o cérebro eletrônico, digo, o computador mais próximo que havia era o do Banco do Brasil, que ocupava um quarteirão da rua 1º. De Março, onde fica hoje o CCBB.

Em suma, nem água, nem fogo. Quando o pessimismo me interfona, penso que a humanidade vai se auto extinguir, tendo como regentes os computadores, que, por dia, eliminam milhões de empregos, logo, são milhões na fome, logo são milhões doentes, logo serão milhões sem ter o que comer, e a humanidade vai ter que comer-se como previu perfeitamente em 1973 o filme “No mundo de 2020”, de Richard Fleischer.

O canibalismo será o epílogo da passagem pela Terra dessa espécie esquisita pra cacete que se odeia, se mata, se agride, se come. Pior: inventou que Deus é a sua imagem e semelhança. Mentira! Deus não faria isso.

VI

Mesmo com sub tecnologia avarenta, nas coxas, várias profissões estão acabando no Brasil, a começar pelos bancários (substituídos por máquinas) e jornalistas (trocados por imbecis, influencers etc). Por que tecnologia nas coxas? Porque o mercado aqui em Pindorama só pensa em lucros absurdos. Xingam investimento de despesa, pagam mal, usam equipamentos até virar sucata e, ao invés de inteligência artificial, inventaram a burrice digital, ineficaz, porém barata, vagabunda.

Em muitos (não todos) bancos, filas de uma hora, numa cidade onda a lei limita em 15 minutos. Senão, multa. A Lei Municipal é Nº 2624/08. Quem fiscaliza e multa é o Departamento de Posturas da Secretaria de Ordem Pública de Niterói.

Sistemas fora do ar, QR Code que treme e desfoca, a quantidade de quinquilharias que inventaram e não funciona é tamanha que, somente para fazer uma operação (uma!) fui seis vezes ao banco. Três vezes a Caixa Econômica, três ao Banco do Brasil, onde fui auxiliado por profissionais, como eu, em extinção. Gentis, competentes e pacientes.

Não só comigo, mas com o tal sistema, com a modernidade barata e esclerosada que trava, dá pau. Obrigado Beth, da CEF da Miguel de Frias, obrigado Wagner Guerra e Ricardo Biase, Banco do Brasil da rua Ator Paulo Gustavo, em frente à Beira Mar.

No mais, toca o barco, como diria o Boechat.