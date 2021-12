Moda Verão 2022 terá conforto e leveza

Tecidos, estampas e cores. O que esperar para o Verão 2022? A estação mais quente do ano está se aproximando, no próximo dia 21, e as lojas já estão preparadas com modelitos de tirar o fôlego dos amantes da moda. Cores vibrantes e conforto podem definir a tendência para o verão e especialistas explicam como a tendência de consumo é montada.

Georgia Pientz, especialista em moda, resumiu como é feito esse conceito do que será usado no Verão e como as lojas e fábricas conseguem entender qual vai ser a tendência do consumo. “As semanas de moda do mundo inteiro fazem um estudo profundo de comportamento para saber o que as pessoas estão querendo, pretendendo e como vão se realizar. A partir daí surge o estudo de quais tecidos e a paleta de cores com todos os seus significados de comunicação. E assim surgem as pequenas coleções nas fábricas e a partir daí para o consumo final”, enumerou.

Ela aposta em visuais bem coloridos e vibrantes. “Depois de todo isolamento, avanço da vacinação e otimismo o foco do consumo para peças com brilho, tons vibrantes, neon em look total ou apenas nos acessórios. São cores vivas e recortes estratégicos com estampas coloridas e psicodélicas”, completou a especialista.

Para a lenda da moda, a jornalista especialista e autora Iesa Rodrigues, as sequelas da pandemia na moda também poderão ser sentidas. “As pessoas não vão querer deixar de vestir peças confortáveis. Modelos mais soltos e com elásticos vão ganhar o gosto das pessoas. Muita gente engordou nesse período e isso pede tecidos mais leves com muita malha e algodão. As legging vão dar lugar para calças mais leves de tecido como malha com cós de elástico”, exemplificou.

Iesa pontuou ainda que tudo na moda tem um contexto e tem que adaptar o que veste ao estilo de vida. “Teremos uma cartela de cor com muita alegria com cores luminosas como os neons, e tons de vermelho, laranja e até mesmo o branco. As estampas serão de folhagem, flores, natureza e animais e os acessórios estão certos com salto baixo e tênis e bolsas atravessadas”, finalizou.

De acordo com Katia Vieira, CEO da marca Fullness, para o Verão 2022, a marca já está preparada para a estação mais quente do ano. “Apostamos numa cartela de cores vibrantes como o laranja, amarelo, roxo, verde bandeira, pink e os tons neons. Além disso, vestidos com cores e estampas vivas com características como conforto, praticidade e muito brilho”, contou.

Raquel Morais