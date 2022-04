Mocidade saúda Oxóssi na Sapucaí

O lema da Mocidade Independente de Padre Miguel para o Carnaval 2022 é prosperidade. A agremiação foi a terceira e entrar na Marquês de Sapucaí, já na madrugada deste domingo (24), defendendo o enredo “Batuque ao Caçador”, assinado pelo carnavalesco Fábio Ricardo.

O desfile homenageia o orixá da prosperidade Oxóssi, que no sincretismo religioso é São Sebastião. Além disso, o enredo também homenageia os ritmistas da escola. Dudu Oliveira, mestre de bateria, explicou um pouco sobre a proposta que a Mocidade traz à Marquês de Sapucaí.

O compositor Carlinhos Brown – Foto: Marcelo Feitosa

“Com certeza a gente vem para ser campeã. Este enredo é uma homenagem a Oxóssi. É uma oportunidade muito grande que a gente tem, a escola está bonita, coesa. Nossa bateria vinha sendo muito crucificada pela jurados e a gente vai dar a resposta hoje. Chegou o nosso momento. Será uma bateria nota mil. Estamos muito confiantes, mas com os pés no chão”. disse.

Um dos compositores do samba da Mocidade é o músico Carlinhos Brown. Ele fez um apelo para que haja paz entre as diferentes religiões. Além disso, elogiou os demais enredos em referência às religiões de matrizes africanas, trazidos por outras escolas à Passarela do Samba durante os desfiles deste ano.

“Os espíritos de luz estão do nosso lado. Este é um carnaval de extrema espiritualidade. Nosso país é laido. Não queremos briga com ninguém, só queremos expressar nossas heranças, dinastias que foram diásporadas para o Brasil e têm oportunidade de se mostrar em seus pavilhões, em seus carnavais. Este carnaval tem esse DNA”, destacou.

Problemas no abre alas

A alegoria abre alas apresentou problemas mecânicos, ainda na armação. Chegou a ser empurrada por alguns metros, mas voltou a funcionar. No entanto, o carro, dividido em três segmentos, ainda precisou ser empurrado em outros pontos da avenida. Um deles foi na parte final do cotejo. Todas as vezes que teve problemas, buracos foram formados no Sambódromo, prejudicando a evolução.

Foto: Victor Andrade

Foto: Victor Andrade

Foto: Vitor D’ávila

Confira imagens do desfile